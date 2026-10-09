Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını aramasıyla gündeme gelen Hamid, bu kez TikTok'ta gerçekleştirdiği canlı yayınla konuşulmaya başlandı. İlk yayınında yaklaşık 30 bin izleyiciye ulaşan Hamid'e çok sayıda sanal hediye gönderildi. Genç ismin 2 saatlik yayından yaklaşık 480 bin TL kazanç sağladığı iddiası ise dikkat çekti.

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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak tedavisi için biyolojik babasını bulmaya çalışan talasemi hastası Hamid, televizyon programının ardından sosyal medya platformunda da ilgi odağı oldu. TikTok'ta canlı yayın açan Hamid'in izleyici sayısı ve yayında elde ettiği öne sürülen gelir, sosyal medyada gündem oldu.

Müge Anlı’daki Hamid TikTok'ta para bastı! 2 saatte kazandığı rakam şaşkına çevirdi

TİKTOK YAYINIYLA GÜNDEME GELDİ

Biyolojik babasını bulmak amacıyla Müge Anlı'nın programına katılan Hamid, yaşadıklarını anlattığı yayınlarla izleyicilerin dikkatini çekmişti. Program sayesinde tanınan Hamid, bu kez TikTok üzerinden takipçileriyle buluştu.

Canlı yayın açan Hamid'e izleyicilerden yoğun ilgi gösterildi. Yayın sırasında gönderilen sanal hediyeler de öne çıkarken, Hamid'in televizyon ekranlarında başlayan tanınırlığının sosyal medyaya taşındığı görüldü.

Müge Anlı’daki Hamid TikTok'ta para bastı! 2 saatte kazandığı rakam şaşkına çevirdi

İLK CANLI YAYININDA ON BİNLERCE KİŞİYE ULAŞTI

Hamid'in TikTok'ta gerçekleştirdiği ilk canlı yayında yaklaşık 30 bin izleyiciye ulaştığı iddia edildi. Yayını takip eden kullanıcılar, Hamid'e çeşitli sanal hediyeler gönderdi.

Müge Anlı’daki Hamid TikTok'ta para bastı! 2 saatte kazandığı rakam şaşkına çevirdi

2 SAATLİK YAYINDAN 480 BİN TL KAZANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Hamid'in canlı yayınıyla ilgili gündeme gelen en çarpıcı iddia ise elde ettiği kazanç oldu. İlk yayınını yaklaşık 2 saat sürdüren Hamid'in bu süre içerisinde 480 bin TL civarında gelir elde ettiği ileri sürüldü.

Söz konusu rakam sosyal medyada dikkat çekerken, Hamid'in yayından elde ettiği öne sürülen kazanca ilişkin iddia gündem oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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