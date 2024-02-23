Murat Dalkılıç ‘maalesef’ diyerek duyurdu! 9. kez ameliyat olacak

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle konserlerini iptal ettiğini sosyal medyadan duyurdu. Daha önce burnundan 8 kez ameliyat olan ve son çektiği videoda burnundaki değişiklik dikkat çeken Dalkılıç, yaptığı açıklamada “Bir ameliyat daha olacağım” dedi.

Ünlü popçu Murat Dalkılıç, konuk olduğu bir programda doğuştan burnundaki kemiklerin dışarıya yönelme problemi olduğundan bahsetmiş, ilkokuldan beri bununla ilgili sorunlar yaşadığından söz etmişti. Kasım ayında sosyal medyadan bir paylaşım yapan şarkıcı, burnundan sekizinci ameliyatını olduğunu açıklamıştı.

“TEDAVİM DEVAM EDECEK”

Murat Dalkılıç’tan sevenlerini üzen bir haber geldi. Ünlü isim, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada sağlık sorunları nedeniyle belirsiz bir tarihe kadar konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını belirtti. Bir ameliyat daha geçireceğini belirten şarkıcı, açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

“Herkese merhaba. Maalesef sağlık sorunlarım nedeniyle 7 Mart Londra konserini ve yine maalesef zamanını tam bilmediğimiz bir süre daha gerçekleşmesi planlanan bütün konserleri iptal etmek zorunda kaldık. İltifat edip bilen alan herkesten çok özür dilerim. Tedavim bu süre içerisinde itinayla devam edecek ve bir ameliyat daha olacağım. En kısa zamanda sağlıklı ve muhakkak daha güzel günlerde bir araya geleceğiz.”