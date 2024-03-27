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Haberler > Magazin > Murat Kurum’un seçim poşetini çöpe atan Murat Ünalmış tepki çekince geri adım attı

Murat Kurum’un seçim poşetini çöpe atan Murat Ünalmış tepki çekince geri adım attı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Murat Kurum’un seçim poşetini çöpe atan Murat Ünalmış tepki çekince geri adım attı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Gülcemal’ , ‘Bir Zamanlar Çukurova’ , ‘Yer Gök Aşk’ gibi dizilerde rol alan Murat Ünalmış, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum adına dağıtılan seçim torbasını çöpe atmıştı. Ünalmış, tepki çeken hareketi sonrası sosyal medyadan açıklama yaptı.

Oyuncu Murat Ünalmış, AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum adına kapısına bırakılan hediyeleri sinirlenerek çöpe atmıştı. Oyuncu tepkilere neden olan hamlesi sonrası sessizliği bozdu.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere günler kala partiler de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor ve vatandaşlara seçim broşürlerini dağıtıyor. Çalışmalar kapsamında AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum adına Murat Ünalmış’ın evine de seçim torbası gönderildi. Ancak oyuncu bu duruma beklenmedik bir tepki verdi. 

"Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar!" diyerek seçim torbasını çöpe atan Ünalmış tepkiyle karşılaştı. Bir takipçisi ise “İş istiyor diye yorumladım” yazdı. Davranışı sonrası sosyal medyadan eleştiri alan Ünalmış, geri adım attı ve bu sözler sonrası ateş püskürdü. 

“HİÇBİR PARTİYİ DESTEKLEMEDİĞİMİ BENİ TANIYANLAR BİLİR”

Hareketinin siyasi bir yere çekilmemesi gerektiğini söyleyen oyuncu şunları söyledi:

“Herkesi kendin gibi sandın herhalde. Hayatımda taraf fark etmeksizin kimseye yaltaklanmadım, kimseden bir çıkar gözetmedim çok şükür. Bugüne kadar yaptığım işleri de birileri bana lütfetmedi. Kendi yeteneğimle ve çalışmamla yaptım. Siyasi olarak hiçbir partiyi desteklemediğimi beni tanıyanlar çok iyi bilir. Türkiye'de siyasi ve ahlaki çöküş olduğunu düşünüyorum evet. Bunu söyleyen ne ilk kişiyim ne de sonuncusu olacağım. Çevreye verdikleri kirlilik yetmezmiş gibi bir de kapımıza hediye adı altında bıraktıkları şeyi çöpe attığım tepki videosunu siyasi bir yere çekmeye çalışanlara da acıyorum.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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