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Netflix’ten 2024’ün ikinci zammı! Temel, standart ve özel paketin fiyatı belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Netflix’ten 2024’ün ikinci zammı! Temel, standart ve özel paketin fiyatı belli oldu
Netflix, Abonelik, Fiyat Artışı, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Birçok film ve dizi imkanı sunan dijital platform Netflix, üyelik ücretlerini güncelledi. Fiyatlarına ara zam yapan Netflix’te en düşük paket fiyatı 144.99 TL’ye çıktı. İşte uygulamayı kullananlar için güncel fiyatların listesi…

Dünya genelinde 190 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan Netflix, Türkiye’deki abonelik ücretlerine ara zam yaptı. 2024 yılının ilk aylarında zam yapan platform 6 ayın ardından fiyatlarını yeniden güncelledi. 

YÜZDE 30 ZAMLI FİYATLAR

Yıl içinde Netflix ikinci kez yüzde 30’luk bir zam yapmış oldu. Buna göre temel planın fiyatı 119.99 TL’den 149.99 TL’ye yükseldi. Standart plan ücreti 179.99 TL’den 229.99 TL’ye çıkarken, özel plan paketi 229.99 TL’den 299.99 TL oldu.

Netflix’ten 2024’ün ikinci zammı! Temel, standart ve özel paketin fiyatı belli oldu - 1. Resim

Netflix’in güncel abonelik ücretleri şöyle;

Temel Plan: 119,99 TL - 149.99 TL

Standart Plan: 176,99 TL - 229.99 TL

Özel Plan: 229,99 TL - 299.99 TL

Öte yandan bu fiyatların yeni üyeler için geçerli olduğu, mevcut abonelere ise aşamalı olarak sunulacağı öğrenildi. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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