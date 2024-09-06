Nihal ve Bahar Candan kardeşler hakim karşısında! Mahkemede dikkat çeken ‘Engin Polat’ diyaloğu

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve Nihal Candan'ın dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. Duruşmaya katılan Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan’a seslendi ve Engin Polat’ın tahliye edilmesine vurgu yaparak “Engin Polat çıktı, sen de çıkacaksın” dedi.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatılan ve Alisya Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nilah Candan olarak bilinen Gülnihal Çiçek’in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı davanın ikinci duruşması Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Tutuklu sanık Bahar Candan ile tutuksuz sanık Nihal Candan ve diğer bir kısım sanıklar ise duruşma salonunda hazır bulundu. Nihal Candan, adliyeye gelirken gazetecilerin sorularını cevaplamadı.

NİHAL CANDAN’DAN BAHAR CANDAN’A: ENGİN ÇIKTI, SEN DE ÇIKACAKSIN

Candan kardeşler mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşma 6. sanık Ahmet Yasin Çelik’in savunmasının alınmasıyla başlarken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kardeşi Bahar’a seslenen Nihal Candan “Engin çıktı, sen de çıkacaksın” diyerek kardeşine moral verdi.

ENGİN POLAT TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Dilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı ‘kara para aklama’ davasında mahkeme, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar verdi. Tahliye kararını duyan Dilan Polat, sevinç çığlıkları atarak 'Şükürler olsun Allah’ım” dedi. Kızı Nilda’yı arayan Dilan Polat, 'baban tahliye oldu' dedi. Kardeşi Sıla Doğu'nun ise, “Adalet yerini buldu” dediği duyuldu.

CANDAN KARDEŞLER DAVASI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 38 müşteki, 1 müşteki sanık, Gülnihal Çiçek ve Alisya Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık yer alıyor.

İddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun şebekenin elebaşları olduğu, dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından gelir elde etmek üzere teşekkül eden organize suç örgütünün üyesi olan şüphelilerin, örgüt yapısı ve iş bölümünün sağladığı kolaylıktan faydalanarak suç dünyasında "Sazan Sarmalı" olarak tabir edilen dolandırıcılık yöntemini uyguladıkları belirtiliyor.

İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın ablası Gülnihal Çiçek'e göre suç örgütü içinde daha etkin rol oynadığı, sanık Gülnihal Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği aktarılıyor.

İddianamede, Alisya Bahar Candan hakkında "suç örgütüne üye olmak" ve "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Gülnihal Çiçek'in ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Diğer 20 sanık hakkında ise farklı suçlardan farklı sürelerle hapis cezası öngörülüyor.