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Haberler > Magazin > Orhan Gencebay’ı eleştirenlere Sevim Emre ateş püskürdü! “İstese Cumhurbaşkanı olurdu”

Orhan Gencebay’ı eleştirenlere Sevim Emre ateş püskürdü! “İstese Cumhurbaşkanı olurdu”

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arabesk müziğinin güçlü sesi Orhan Gencebay, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum için seçim şarkısı yazmıştı. Son olarak Kurum ile birlikte sahneye çıkıp şarkı söyleyen Gencebay için ‘iktidar yanlısı’ eleştirileri geldi. Bu eleştirilere ünlü sanatçının eşi Sevim Emre’den cevap gecikmedi.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, geçtiğimiz akşam Şişli'de 'Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması' programında önemli açıklamalar yaptı. Etkinliğe Kurum’un seçim kampanyası için şarkı yazarak hediye eden usta sanatçı Orhan Gencebay da katıldı.

BİRLİKTE SÖYLEDİLER 

AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum’u destekleyen Orhan Gencebay, sahneye çıkarak dillere dolanan ‘Sadece İstanbul’ adlı şarkıyı seslendirdi. O anlarda Kurum da kendisine eşlik etti.

Orhan Gencebay’ı eleştirenlere Sevim Emre ateş püskürdü! “İstese Cumhurbaşkanı olurdu - 1. Resim

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ 

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası Orhan Gencebay ile ilgili eleştiriler peş peşe geldi. Bazı kişiler Gencebay için ‘iktidar yanlısı’ yorumunu yaparken, bazıları ise Gencebay’ı artık hiç sevmediklerini belirtti. 

“İSTESE CUMHURBAŞKANI BİLE OLURDU”

Sanatçı Gencebay’ın hayat arkadaşı Sevim Emre, birtakım yorumlara kızdı. 12punto’ya açıklama yapan Emre, "Eşim siyaset üstü bir kişilik. İstese Cumhurbaşkanı bile olurdu. Bunun particilikle alakası yok. Hangi parti vatanı için uğraşıyorsa yanındayız. Köpekler havlasın boş verelim" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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