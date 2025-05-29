Oyuncu Devlet Devrim'e en acı veda! "Çok büyük bir şok oldu"

Gerçek adı 'Devlet Muhsin' olan, Yeşilçam'da 80'e yakın yapımda rol alan Devlet Devrim (81), 27 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Film Sanayi ve Tüm Sanatçılar Güçlendirme Vakfı (Film-San) Başkan Yardımcısı usta oyuncu için bugün Beyoğlu Sineması'nda anma töreni düzenlendi. Törene katılan oyuncular Necmettin Çobanoğlu, Engin Çağlar ve Kıvanç Terzioğlu, Devlet Devrim ile dostluklarını anlatırken, acı haber sonrası duygularını paylaştı.

Türk Sineması'nın 'Siyah Boncuk’u, menekşe gözlü oyuncusu Devlet Devrim, 81 yaşında hayatını kaybetti. Film Sanayi ve Tüm Sanatçılar Güçlendirme Vakfı Başkan Yardımcısı olan sanatçı için Beyoğlu Sineması'nda anma töreni düzenlendi.

"SEVGİYLE GİTTİ, SEVGİYLE KALSIN"

Törende konuşan oyuncu Engin Çağlar, kendisinin Film-San Başkanlığı görevini üstlendiği dönemde Devrim'in de başkan yardımcısı olarak görev yaptığını belirterek, "Sevgiyle gitti, sevgiyle kalsın. Herkesin hayatında Devlet'le ilgili güzel anılar vardır. Hepimizi çok güler yüzle karşılamıştır" açıklamasını yaptı.

"EMİR BÜYÜK YERDEN, YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Devrim'in 1962'de Film-San'a geldiğini belirten Çağlar, "Ses Mecmuası yarışmasını kazanarak geldi. Sinemada aynı zamana denk gelmedik ama çok çalışkan biriydi. Can ciğer arkadaşımız, dostumuzdu. Çok büyük bir şok oldu çünkü müzmin bir hastalığı da yoktu. Son derece güler yüzlü, şakacı, konuşkan biriydi. Emir büyük yerden, yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"İNSAN ONUN GÖZLERİNE BAKINCA HAYATI DAHA DERİNDEN GÖRÜYORDU"

Oyuncu Necmettin Çobanoğlu, Devrim ile 17 yaşlarındayken tanıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Devlet Hanım da 27 yaşlarında falandı. O zamanlar Fatma Girik ile çok severlerdi birbirlerini. İnsan onun gözlerine bakınca hayatı daha derinden görüyordu. Çok güzel gülen, hayatı güzel okşayan, insanları kırmayan, nazik biriydi. Dolu dolu yaşadı. Bize çok güzel anılar bıraktı. İyi ki vardı. Güle güle abla."

"ABLAMI, SIRDAŞIMI, DOSTUMU KAYBETTİM"

Oyuncu Kıvanç Terzioğlu, Ajda Pekkan ile Devlet Devrim'in çok yakın arkadaş olduklarını ancak Pekkan'ın konser programı dolayısıyla törene katılamadığını aktardı. Terzioğlu, "Ben ablamı, sırdaşımı, dostumu kaybettim. Bana hep 'Güzel düşün, güzel olsun' derdi. Onu devam ettireceğim" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

81 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenazesi, ikindi namazını müteakip Şişli Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

DEVLET DEVRİM KİMDİR?

Asıl adı 'Devlet Muhsin' olan sanatçı, 1944'te Mısır'ın İskenderiye kentinde dünyaya geldi. Devrim, 1962'de Ses dergisinin açtığı kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya girdi. Ümit Utku'nun yönetmenliğini yaptığı, Orhan Günşiray ve Nebahat Çehre'nin başrollerinde yer aldığı 1963 yapımı "Çiçeksiz Bahçe" filmiyle sinemaya adım attı. Yeşilçam oyuncusu, 1969'a kadar süren oyunculuk kariyerinde 80'e yakın yapımda rol aldı.

Bir dönem şarkıcılık da yapan Devrim, 1971'de evlendikten sonra oyunculuk ve sahne yaşamına son verdi ancak 1999'da Attila İlhan'ın aynı adlı romanından uyarlanan "Kurtlar Sofrası" adlı dizide 'rap Zehra'adlı şarkıcı kadını canlandırdı.

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Sanatçı, 1963'te "Çiçeksiz Bahçe", "Geçim Dünyası", "Silahların Öcü", "Beni Osman Öldürdü", 1964'te "İstanbul'un Kızları", "Muhteşem Serseri", "Kara Memed", "Mor Defter", "Vur Gözünün Üstüne", "Vatansız Haydut", "Günahsız Katiller", "Günah Kadınları", "Halk Çocuğu", "Kırk Küçük Anne", "On Korkusuz Adam", 1965'te "Haremde Dört Kadın", "Konyakçı", "Ölüm Saçan Dudaklar", "Yasak Sokaklar", "On Korkusuz Kadın", "Dokuz Canlı Adam", "Biz de Vatandaşız", "Konuşan Gözler", "Beni Kadınlara Sor", "Hacı Baba", "Ölüme Kadar", "Kasımpaşalı", "Yıldıztepe", "Sayılı Dakikalar", "Kırık Hayatlar", "Kasımpaşalı Recep", "Dağ Çiçeği", "Aman Dünya Ne Dar İmiş", "Yalnız Adam (Kibar Haydut)" filmlerinde rol aldı.

Devlet Devrim, sinemadaki en verimli yılları olan 1966'da "Fatih'in Fedaisi", "Hazreti Ayşe", "Beynimdeki Şeytan", "Para Kadın Silah", "Çingene", "İçimdeki Alev", "Ben Bir Sokak Kadınıyım", "Hazreti Süleyman ve Saba Melikesi", "Battal Gazi", "Çalıkuşu", "Kara Fatma", "Dört Kurşun", "Meyhanenin Gülü", "Kadın Avcıları", "Bombacı Emine", "Kan ve Kurşun", "Zaloğlu", "Korkusuz Adam", "Zehirli Hayat", 1967'de "Akbulut Malkoçoğlu ve Karaoğlan'a Karşı", "Karaoğlan: Bizanslı Zorba", "Kilink Soy ve Öldür", "Yarın Çok Geç Olacak", "Bir Katil Sevdim", "Düşman Aşıklar", "Ağa Düşen Kadın", "Kızıl Tehlike", "Kilink Caniler Kralı", "Kanunsuz Toprak", "Acı Türkü", "Çıldırtan Arzu", "Sözde Kızlar", "Harun Reşid'ın Gözdesi", "Ajan 14 Yosmalar Arasında" filmlerinde oynadı.

Devlet Devrim, 1968'de "Şafak Sökmesin", "Yedi Köyün Zeynebi", "Bağdat Yolu", 1969'da "Tatlı Sevgilim", "Rüzgar Hafiye", "Gel Desen Gelemem ki", "Fato / Ya İstiklal Ya Ölüm", 1972'de "Gümüş Gerdanlık", 1973'te "Maskeli Canavar" filmleri ile 1999'da "Kurtlar Sofrası" adlı dizide izleyiciyle buluştu.