Özge Özpirinçci kural bozdu, dizideki rolü için botoks yaptırdı

22 Ocak 2024 11:22 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 11:24

‘Kadın’ , ‘İlk Ve Son’ , ‘Melekler Korusun’ gibi dizilerde rol alan, şimdilerde ise Show TV’deki ‘Sandık Kokusu’ adlı dizide başrol oynayan Özge Özpirinçci, Instagram’daki paylaşımıyla samimi itiraflarda bulundu.

BOTOKS İTİRAFI

Özge Özpirinçci, makyajsız haline yer verdiği videoyla adından söz ettirdi. Her zaman doğallıktan yana olan isim, videosunda rolü için botoks yaptırdığını ve saçlarını boyattığını şu sözlerle açıkladı:

“Artık yaştan mı yorgunluktan mı bilmiyorum ama gözaltlarım aşırı hızlı çöktü bu sene, bu set sürecinde. Işık dolgusu falan hayatta yaptıramam mümkün değil. Ama evet botoks yaptırıyorum Karsu karakteri için. Beyazlarımı da boyuyorum” dedi.

“Benim gözaltlarım göçük” diyen oyuncu, takipçilerinden ayrıca kendisine çözüm önerileri sunmalarını da rica etti.

AK DÜŞEN SAÇLARINI BOYATTI

Beyaz saçın kendisine hava kattığını belirten oyuncu, geçtiğimiz günlerde beyazlayan saçlarını kendi rengine boyatmıştı. İmajıyla takipçilerini ikiye bölen oyuncu için sosyal medyada pek çok yorum yapılmıştı. Bazı kişiler Özpirinçci’nin doğallığını neden bozduğuna anlam veremezken, bazıları ise bu halini ünlü isme yakıştırmıştı.