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    Özge Özpirinçci kural bozdu, dizideki rolü için botoks yaptırdı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Sandık Kokusu dizisinde Karsu karakteri ile seyirci karşısına çıkan Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabında paylaştığı video ile gündeme geldi. Doğallığı ile bilinen oyuncu, rolü için botoks yaptırdığını itiraf etti.

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ‘Kadın’ , ‘İlk Ve Son’ , ‘Melekler Korusun’ gibi dizilerde rol alan, şimdilerde ise Show TV’deki ‘Sandık Kokusu’ adlı dizide başrol oynayan Özge Özpirinçci, Instagram’daki paylaşımıyla samimi itiraflarda bulundu.

    Özge Özpirinçci kural bozdu, dizideki rolü için botoks yaptırdı

    BOTOKS İTİRAFI

    Özge Özpirinçci, makyajsız haline yer verdiği videoyla adından söz ettirdi. Her zaman doğallıktan yana olan isim, videosunda rolü için botoks yaptırdığını ve saçlarını boyattığını şu sözlerle açıkladı: 

    “Artık yaştan mı yorgunluktan mı bilmiyorum ama gözaltlarım aşırı hızlı çöktü bu sene, bu set sürecinde. Işık dolgusu falan hayatta yaptıramam mümkün değil. Ama evet botoks yaptırıyorum Karsu karakteri için. Beyazlarımı da boyuyorum” dedi.

    “Benim gözaltlarım göçük” diyen oyuncu, takipçilerinden ayrıca kendisine çözüm önerileri sunmalarını da rica etti. 

    Özge Özpirinçci kural bozdu, dizideki rolü için botoks yaptırdı

    AK DÜŞEN SAÇLARINI BOYATTI

    Beyaz saçın kendisine hava kattığını belirten oyuncu, geçtiğimiz günlerde beyazlayan saçlarını kendi rengine boyatmıştı. İmajıyla takipçilerini ikiye bölen oyuncu için sosyal medyada pek çok yorum yapılmıştı. Bazı kişiler Özpirinçci’nin doğallığını neden bozduğuna anlam veremezken, bazıları ise bu halini ünlü isme yakıştırmıştı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BotoksÖzge ÖzpirinçciSandık KokusuDizi
    Haberler > Magazin > Özge Özpirinçci kural bozdu, dizideki rolü için botoks yaptırdı
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