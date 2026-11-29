Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın, yıllar sonra diziden ayrılışının perde arkasını anlatarak Gülse Birsel'i hedef aldı. Haftalık ücretinin 1.250 lirada tutulduğunu öne süren oyuncu, Birsel'e yönelik 'sarı yılan' ifadelerini kullandı.

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Bir dönemin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Avrupa Yakası'nda Gaffur karakterine hayat veren Peker Açıkalın, diziden ayrılmasının üzerinden yıllar geçtikten sonra sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eski dizisinin perde arkasına ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atan oyuncu, Gülse Birsel'e yönelik sert ifadeler kullandı.

Avrupa Yakası'na başlangıçta yalnızca bir bölüm için konuk oyuncu olarak çağrıldığını belirten Açıkalın, canlandırdığı Gaffur karakterinin kısa sürede büyük ilgi gördüğünü hatırlattı.

Peker Açıkalın'dan yıllar sonra gelen 'Avrupa Yakası' itirafı: Sarı yılan bana kapıcı muamelesi yaptı

Karakterin dizideki başarısına rağmen sette kendisine gereken değerin verilmediğini savunan oyuncu, yaşadığı ücret anlaşmazlığını da ilk kez bu kadar ayrıntılı anlattı.

'BANA KAPICI MUAMELESİ YAPIYORDU'

Gülse Birsel'i hedef alan Açıkalın, Birsel'in haftalık 90 bin lira kazandığını, kendisine ise yalnızca 1.250 lira ücret verildiğini öne sürdü.

Peker Açıkalın'dan yıllar sonra gelen 'Avrupa Yakası' itirafı: Sarı yılan bana kapıcı muamelesi yaptı

Aradaki büyük ücret farkına rağmen izleyicilerin Gaffur karakterine gösterdiği ilgiyi karşılıksız bırakmamak için 34 bölüm daha dizide kaldığını söyleyen oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"SARI YILAN"

"Kamuoyuna iftiramdır.

Sanat hayatımda yaptığım minik bir hata idi. Ekmek Teknesi gibi harika bir diziden ayrıldıktan sonra, sadece bir bölümüne konuk olarak çağrıldığım ve hayat verdiğim GAFFUR adlı karakteri sömüren sarı bir yılan vardı. Sayemde dizi ortalığı sallarken o sarı yılan bana gerçekten kapıcı muamelesi yapıyordu.

Peker Açıkalın'dan yıllar sonra gelen 'Avrupa Yakası' itirafı: Sarı yılan bana kapıcı muamelesi yaptı

O sarı yılan haftada 90 bin lira alırken (o zamanın parası), bana 1.250 TL verdirdi ve 34 bölüm sırf halkı mutlu etmek için diziye devam ettim.

Yıllardır bana "Neden o diziden ayrıldın?" diyen tüm seyircilerime, içimde kalmasın diye paylaşmak istedim. Ama ben YAHŞİ CAZİBE adlı diziyle yoluma devam ettim ve sinema filmlerimle sizlerle buluştum.

Peker Açıkalın'dan yıllar sonra gelen 'Avrupa Yakası' itirafı: Sarı yılan bana kapıcı muamelesi yaptı

Televizyon serüvenimi bitireli 17 yıl oldu. Şimdi TV bitti diyorlar. Çünkü TV'lerde bir sürü sarı ve çıngıraklı yılan dolu. Bu mesleği hakkıyla yapan, okumuş, liyakatli oyuncular varken bir sürü botokslu ve sakallı oyuncuyla milleti televizyondan soğuttular"

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