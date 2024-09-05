Polat çiftinin davasında ikinci gün! Dilan Polat eşine el salladı

Kara para aklama ve örgüt kurma gibi suçlardan yargılanıp cezaevine giren Dilan Polat hazırlanan MASAK raporundan sonra tahliye edilmişti. Çeşitli suçlardan hakim karşısına çıkan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma sırasında, Dilan Polat’ın SEGBİS ile duruşmaya bağlanan eşi Engin Polat’a el salladığı anlar gözlerden kaçmadı.

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından açılan davada Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanıklar dün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Gün, tutuksuz sanık Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu ve diğer tutuksuz sanıklar katıldı. Tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile katıldı. Geçtiğimiz gün duruşmada 4 tutuklu sanık ve 13 tutuksuz sanığın ifadesi alınmıştı.

Engin Polat savunmasında, “Türkiye'nin konuştuğu bu davada tüm kriminal raporlar, teknik ve fiziki takipler, şirket adreslerimde ve evlerimizin bahçelerinde yapılan aramalarda bile delil bulunamazken iddianame tanık beyanlarıyla düzenlenmiştir. Çıkarı olarak kişiler tarafından organize edilerek bize kumpas kurulduğunu düşünüyorum” demişti.

“Biz aile şirketi olduğumuz için herkes işin bir ucundan tutuyordu” diyen Dilan Polat, “Hayatımın hiçbir döneminde fatura kesmedim. Ortalama 7 milyon takipçim var bahis sitesi reklamı yapsam ortaya çıkardı. Bu süreçte sağlığımı kaybettim. 18 kilo verdim. Fazlaca iftiraya maruz kaldık” ifadelerini kullanmıştı.

Baba Sezgin Polat ise “Örgütmüş, kara paraymış çıkmaz bu aileden. Vergisel bir şey olmuştur. Yok diyemem. Bizi bırakın, işimizi gücümüzü verin” şeklinde konuşmuştu.

Dilan Polat’ın kara kutusu olarak bilinen ve geçtiğimiz haftalarda kara para aklama davasında tahliye edilen ‘Mıstık’ lakaplı Mustafa Özalp, “Bankadan çektiğim bir meblağa yüzünden alındım. Derkan Şahin’i tanımıyorum. Ankara ve Çorum’da şubem var. Tüm şubelerin sosyal medya işiyle ben uğraşıyordum. Mail order sistemi hiç kullanmadım. Ticari faaliyet dışında hiçbir aktivitemiz olmadı” dedi.

Duruşma sırasında Dilan Polat’ın SEGBİS ile bağlanan Engin Polat’a el salladığı görüldü. Duruşma, tutuksuz diğer sanıkların ifadelerinin alınmasıyla sürüyor.