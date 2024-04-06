Rafet El Roman’dan şaşırtan dans! Yorumlar kırdı geçirdi

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiren Rafet El Roman, son olarak ilginç dansıyla gündeme geldi. Sahnede coşan ünlü şarkıcı, dans figürleriyle görenleri şaşırttı.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Rafet El Roman, sahne aldığı mekanda müziğin ritmine kendini kaptırdı. Kendine özgü bir şekilde dans eden Roman, gençlere adeta taş çıkarttı.

‘Sorma Neden’ , ‘Seni Seviyorum’ , ‘Son Mektup’ gibi 90’ların unutulmaz şarkılarına imza atan Rafet El Roman, önceki akşam bir mekanda sahne aldı.

Müziğin ritmine ayak uyduran şarkıcı, bitmez tükenmez enerjisiyle dans etti. O anları hayranları kayda aldı ve sosyal medyada paylaştı.

ESPRİLİ YORUMLAR GECİKMEDİ

Videoyu görenler yorum yapmadan edemedi. Bazı kişiler “Evin 2. çocuğu nerede görsem tanırım…” , “Kendini seyretse dansın adını bile anmaz artık” şeklinde esprili yorumlar yaptı. Bazıları ise şarkıcının performansını beğendiğini belirtti.

ESTETİK YAPTIRDIĞI İÇİN PİŞMAN OLDU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde başarılı isim yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelmişti. Dolgun elmacık kemikleri ve gergin cildiyle dikkat çeken Roman, operasyon geçirdiği için pişman olduğunu söylemişti.

Bir röportajda “Arkadaşlar botoks yaptırdım yaptırmaz olaydım, bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım mı desem resmen mahvoldu” ifadelerini kullanmıştı.