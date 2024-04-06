Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Magazin > Rafet El Roman’dan şaşırtan dans! Yorumlar kırdı geçirdi

Rafet El Roman’dan şaşırtan dans! Yorumlar kırdı geçirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiren Rafet El Roman, son olarak ilginç dansıyla gündeme geldi. Sahnede coşan ünlü şarkıcı, dans figürleriyle görenleri şaşırttı.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Rafet El Roman, sahne aldığı mekanda müziğin ritmine kendini kaptırdı. Kendine özgü bir şekilde dans eden Roman, gençlere adeta taş çıkarttı. 

‘Sorma Neden’ , ‘Seni Seviyorum’ , ‘Son Mektup’ gibi 90’ların unutulmaz şarkılarına imza atan Rafet El Roman, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. 

Müziğin ritmine ayak uyduran şarkıcı, bitmez tükenmez enerjisiyle dans etti. O anları hayranları kayda aldı ve sosyal medyada paylaştı. 

ESPRİLİ YORUMLAR GECİKMEDİ

Videoyu görenler yorum yapmadan edemedi. Bazı kişiler “Evin 2. çocuğu nerede görsem tanırım…” , “Kendini seyretse dansın adını bile anmaz artık” şeklinde esprili yorumlar yaptı. Bazıları ise şarkıcının performansını beğendiğini belirtti.

ESTETİK YAPTIRDIĞI İÇİN PİŞMAN OLDU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde başarılı isim yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelmişti. Dolgun elmacık kemikleri ve gergin cildiyle dikkat çeken Roman, operasyon geçirdiği için pişman olduğunu söylemişti. 

Bir röportajda “Arkadaşlar botoks yaptırdım yaptırmaz olaydım, bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım mı desem resmen mahvoldu” ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Anıtkabir'deki kuralı delen İmamoğlu'na görevliden uyarı5'inin cansız bedeni bulunmuştu: 7 kişiden 140 gündür tek bir iz bile yok
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Organ nakliyle hayata tutunmuştu! Şarkıcı Hakan Taşıyan sokakta mı kalıyor? - MagazinÖlümden dönmüştü... Ünlü şarkıcı sokakta mı kalıyor?Meryem Uzerli yemek için gitti, servet kazandı! Aldığı ücreti duyan inanamıyor - MagazinYemek için gitti, servet kazandı! Dudak uçuklatan ücret...Cinsiyet değiştiren dadı Meryem’den itiraf! Cinayetin perde arkasını anlattı - MagazinCinayetin perde arkasını anlattıTom Cruise’a Bugatti’den veto! Dünyaca ünlü markadan araba alamayacak - MagazinTom Cruise’a veto! Ünlü markadan araba alamayacakTurabi, Survivor All Star’daki en tehlikeli 3 yarışmacıyı sıraladı! Acun Ilıcalı’dan da bir isteği var - MagazinTehlikeli 3 yarışmacıyı sıralayıp Acun Ilıcalı'ya seslendiEski hayatına sünger çekmişti! Yaşar Alptekin’den itiraf: 15 tane iş batırdım - MagazinYaşar Alptekin’den itiraf! Batırdığı işleri tek tek saydı
Sonraki Haber Yükleniyor...