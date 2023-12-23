‘Şampiyonlar Ligi’ fotoğrafındaki fenomen Eylül Öztürk ölüm tehditleri aldığını açıkladı

23 Aralık 2023 11:58 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 12:01

Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından soruşturmaya dahil olan ve tüm mal varlıklarına el konulan Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan, ölüm tehditleri almaya başladı. Gelen maillerden bazılarını paylaşan Öztürk, kendilerinden 200 bin dolar istendiğini belirtti.

Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan

“ÖĞRENİR ÖĞRENMEZ AVUKATIMLA KONUŞTUM”

Psikolojik anlamda çok etkilendiğini, zor günler geçirdiğini ve savcılığa başvuruda bulunacaklarını belirten Eylül Öztürk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Arkadaşlar son birkaç gündür biliyorsunuz çok fazla buralarda değilim. Ciddi şekilde psikolojik anlamda etkilendiğim ve artık ne yapacağımı bilemediğim bir noktadayım. 3 gün önce bir şey öğrendim. Uzun zamandır eşime gelen mailleri tesadüfen gördüm ve gerçekten çok ciddi sıkıntı yaşadık. Kenan da bana söylememiş tedirgin etmemek için. Öğrenir öğrenmez avukatımla konuştum, dosyayı hazırladık bu süreçte. Bugün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaatı yapacağız. Ama artık kafayı yemek üzereyim ve cidden gecem gündüzüm birbirine girdi. O yüzden de bir türlü toparlanamadım işte. Biliyorum hep yazıyorsunuz bu süreçte ama iyi olmaya çalışıyorum. Ama çok zorlanıyorum.”

“TÜM AİLEMİZLE İLGİLİ TEHDİT EDİYORUZ

Gelen maillerden bazılarının ekran görüntülerini paylaşan Öztürk, kendilerinden 200 bin dolar istendiğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Paylaştığım gibi bir sürü mail var. En son mail bugün geldi hatta onu da paylaşayım. Babamın telefon numarasından anneme, babama, teyzeme kadar herkesin bilgisine sahipler, orada üzerini sildiğim numara babamın şahsi cep numarası. Ayrıca onu da uzun zamandır yabancı bir numaradan arıyorlarmış. Benim hepsinden yeni haberim oluyor. Tüm ailemiz ile ilgili tehdit ediliyoruz. Bir Bitcoin hesabına 200 bin dolar göndermemiz isteniyor. Bu ne zamana kadar devam edecek? Ailemizi ve bizi kim koruyacak?”

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen, Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında bazı fenomenler dava dosyasına sonradan eklemişti. Dilan Polat’ın 2019 yılında paylaştığı ve ‘Şampiyonlar Ligi’ olarak adlandırdığı fotoğraf karesinde bulunan 12 kişinin şirketine kayyum atanmıştı.

Fotoğrafta yer alan Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nez Demirhan, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Yavuz Selim Korkut, İleyda Topal, İlke Elagöz ve Tuğba Demirhan’ın mal varlığına el konuşmuştu.