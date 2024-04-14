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Şarkıcı Ceylan lüks evini paylaştı, görenler hayran kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şarkıcı Ceylan lüks evini paylaştı, görenler hayran kaldı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sık sık değiştirdiği imajıyla adından söz ettiren Ceylan, Bodrum’daki evinin manzarasını sosyal medyadan paylaştı. Ünlü şarkıcının oturduğu lüks müstakil villanın bahçesi dikkat çekti.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve ‘Antebin Hamamları’ , ‘Hım Hım Yar’ , ‘Bir Sivaslı Uğruna’ gibi şarkılarıyla bilinen Ceylan’ın evi olay oldu. 

Yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiren Ceylan, son imajıyla şarkıcı Yılmaz Morgül’e benzetilmişti. Yüzüne estetik yaptırdığını, bu değişiminden mutlu olduğunu söyleyen Ceylan, sapsarı saçlarıyla ve taktığı gözlüklerle dikkat çekmişti. 

Şarkıcı Ceylan lüks evini paylaştı, görenler hayran kaldı - 1. Resim

“TELEFON DAHİ BENİ TANIMIYOR”

Değişimiyle takipçilerinden birçok yorum alan Ceylan, “Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum dahi tanımıyor. 40 senedir bu sektördeyim. Ben şarkı çıkardığımda haber olmuyorum ama imaj değiştirdiğimde haber oluyorum” açıklamasını yapmıştı.

Şarkıcı Ceylan lüks evini paylaştı, görenler hayran kaldı - 2. Resim

GENİŞ BAHÇESİNDE HAVUZU VAR

Yatırımlarını gayrimenkule yapan şarkıcı Ceylan, son olarak evinden paylaşım yaptı. Bodrum’daki villasının manzarasına sosyal medyadan yer veren şarkıcıya çok sayıda yorum geldi. Evin geniş bahçesinde bulunan havuz ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. 

Şarkıcı Ceylan lüks evini paylaştı, görenler hayran kaldı - 3. Resim

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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