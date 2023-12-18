Şarkıcı Tuğçe Kandemir ile Abdullah Karatay evlendi

18 Aralık 2023 16:41 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 16:43

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Duygusal şarkılarıyla dillere pelesenk olan şarkıcı Tuğçe Kandemir muradına erdi. Geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi alan ve ardından aile arasında nişan töreni yapan Kandemir, iş insanı Abdullah Karatay ile dünya evine girdi.

“EVET DEDİM ÇOCUKLAR”

Tuğçe Kandemir, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Kapadokya’da evlilik teklifi aldığını “Evet dedim çocuklar” notuyla sosyal medyada duyurmuştu. Ünlü şarkıcıdan güzel bir haber daha geldi.

MERSİN’DE SADE NİKAH

Önceki aylarda aile arasında nişanlanan Tuğçe Kandemir ile iş insanı Abdullah Karatay, Mersin’de sessiz sesiz evlendi. Çiftin düğününe aileleri ve yakın dostları katıldı. Sade bir tören yapan ikili, en mutlu anlarından kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü şarkıcıya sevenleri ve takipçilerinden tebrik mesajları peş peşe geldi.

DÜĞÜN ÖNCESİ SIKI DİYET

Kandemir düğünde uzun, üst kısmı incilerle bezenmiş bir gelinlik tercih etti. Saçlarını dalgalı yaptıran şarkıcı, incili tokalarla görünümünü tamamladı. Öte yandan son dönemde kilolarıyla başı dertte olan şarkıcı, fit bir görünüme de kavuştu. Düğün öncesi sıkı bir diyete giren Kandemir, azmi ve kararlılığıyla fazlalıklarından kurtuldu. İncecik bir görüntü elde eden şarkıcının nasıl bir diyet uyguladığı da hayranları tarafından merak konusu oldu.