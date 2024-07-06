Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Serpil Örümcer'in zor günleri! Zabıta engeline takıldı

Serpil Örümcer'in zor günleri! Zabıta engeline takıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Milliyet
- Güncelleme:
Serpil Örümcer&#039;in zor günleri! Zabıta engeline takıldı
Serpil Örümcer, Zor Günler, Haber

Magazin Haberleri  / Milliyet

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Serpil Örümcer bir süredir geçim sıkıntısı yaşıyor. Örümcer’den hayranlarını üzen bir haber geldi. Geçtiğimiz aylarda geçinemediği için fotoğraflarını satışa çıkartan usta oyuncu, bu kez ise Fatih'te tezgah açtı. Örümcer'in izinsiz açtığı tezgah zabıta tarafından kaldırıldı.

70'li yıllara damga vuran ünlü oyuncu Serpil Örümcer, "Samanyolu" şarkısıyla tanınan Berkant’la yaptığı evlilikle sanat dünyasındaki yerini almıştı.

Bir süredir geçim sıkıntısı yaşayan usta oyuncu geçtiğimiz aylarda eski fotoğraflarını satışa çıkarmıştı. Örümcek'ten hayranlarını üzen bir haber geldi.

 

Serpil Örümcer'in zor günleri! Zabıta engeline takıldı - 1. Resim

DURUMUNA İSYAN ETTİ

Ekonomik sıkıntılarından kurtulamayan Serpil Örümcer, Fatih'te tezgah açarak takı satmaya başladı. 72 yaşındaki Örümcer'in izinsiz şekilde açtığı tezgahı zabıta tarafından kaldırıldı. Usta sanatçı yaşadığı zor günlerden dolayı durumuna isyan etti.

Serpil Örümcer'in zor günleri! Zabıta engeline takıldı - 2. Resim

Serpil Örümcer geçtiğimiz aylarda bir video yayınlayarak "Ben 70 yılları sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum, elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" demişti.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Milliyet
Muğla'nın ardından bir deprem de Malatya'da Sahile inen asansörde feci ölüm! 50 metreden düşerek öldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir kaza yaptı! İşte ilk görüntü ve sağlık durumları… - MagazinEnes Batur ve Zelal Işıl Özdemir kaza yaptı! İşte ilk görüntü ve sağlık durumları…Acun Ilıcalı'nın torunu 4 yaşına bastı! Son hali dedesine benzetildi - MagazinTorunu 4 yaşına bastı! Son hali dedesine benzetildiEce Seçkin’in kendisine at alan eşine hediyesi dudak uçuklattı - MagazinKendisine at alan eşine hediyesi dudak uçuklattı!Begüm Öner tatil için Yunanistan'ı önerdi, sözlerine yorum yağdı - MagazinBegüm Öner tatil için Yunanistan'ı önerdi, sözlerine yorum yağdıPelin Karahan ev sahibi ile mahkemelik oldu! Harcadıkları para şaşırttı - MagazinHarcadıkları para şaşırttı! Ev sahibi ile mahkemelik oldularYoutube fenomeni hayranlarını üzdü! Enes Batur trafik kazasında ölümden döndü - MagazinEnes Batur trafik kazası geçirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...