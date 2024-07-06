Serpil Örümcer'in zor günleri! Zabıta engeline takıldı

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: Milliyet 6 Temmuz 2024 11:51 - Güncelleme: 6 Temmuz 2024 12:08 - Güncelleme:

Serpil Örümcer, Zor Günler, Haber

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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Serpil Örümcer bir süredir geçim sıkıntısı yaşıyor. Örümcer’den hayranlarını üzen bir haber geldi. Geçtiğimiz aylarda geçinemediği için fotoğraflarını satışa çıkartan usta oyuncu, bu kez ise Fatih'te tezgah açtı. Örümcer'in izinsiz açtığı tezgah zabıta tarafından kaldırıldı.