Serpil Örümcer'in zor günleri! Zabıta engeline takıldı
Magazin Haberleri / Milliyet
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Serpil Örümcer bir süredir geçim sıkıntısı yaşıyor. Örümcer’den hayranlarını üzen bir haber geldi. Geçtiğimiz aylarda geçinemediği için fotoğraflarını satışa çıkartan usta oyuncu, bu kez ise Fatih'te tezgah açtı. Örümcer'in izinsiz açtığı tezgah zabıta tarafından kaldırıldı.
70'li yıllara damga vuran ünlü oyuncu Serpil Örümcer, "Samanyolu" şarkısıyla tanınan Berkant’la yaptığı evlilikle sanat dünyasındaki yerini almıştı.
Bir süredir geçim sıkıntısı yaşayan usta oyuncu geçtiğimiz aylarda eski fotoğraflarını satışa çıkarmıştı. Örümcek'ten hayranlarını üzen bir haber geldi.
DURUMUNA İSYAN ETTİ
Ekonomik sıkıntılarından kurtulamayan Serpil Örümcer, Fatih'te tezgah açarak takı satmaya başladı. 72 yaşındaki Örümcer'in izinsiz şekilde açtığı tezgahı zabıta tarafından kaldırıldı. Usta sanatçı yaşadığı zor günlerden dolayı durumuna isyan etti.
Serpil Örümcer geçtiğimiz aylarda bir video yayınlayarak "Ben 70 yılları sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum, elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" demişti.
Kaynak: Milliyet