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Somer Sivrioğlu'ndan Deniz Akkaya hakkında uzaklaştırma talebi! Sözleri çileden çıkardı

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Somer Sivrioğlu&#039;ndan Deniz Akkaya hakkında uzaklaştırma talebi! Sözleri çileden çıkardı

Magazin Haberleri

Son dönemlerde kızı ile yaşadığı problemlerle gündemden düşmeyen ünlü manken Deniz Akkaya bu kez Somer Sivrioğlu ile yaşadığı polemikle gündeme geldi. Ünlü şefin, Akkaya’nın 16 yaşındaki kızıyla yurtta görüşmesi ünlü ismi çileden çıkarmıştı. Akkaya’nın "Karısını aldatan adamın orada işi ne, bana iki kez sorulmasına ve izin vermememe rağmen Somer şefe adresi kim söylüyor" sözlerinden sonra Sivrioğlu harekete geçti. Ünlü şef, Akkaya için uzaklaştırma isterken mahkeme talebi reddetti.

Deniz Akkaya ve kızının arasında yaşananlar gündemden düşmüyor. Akkaya kızı ile karakolluk olmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmiş koruma kararının ardından Ayşe Önbilgin babası Efe Önbilgin'e teslim edilmişti.

Somer Sivrioğlu'ndan Deniz Akkaya hakkında uzaklaştırma talebi! Sözleri çileden çıkardı - 1. Resim

Sık sık açıklamaları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Akkaya bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi. Ünlü manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin'in arkadaşı Somer Sivrioğlu'nun, yurtta koruma altına alındığı günlerde kızıyla görüşmesi sonrasında ünlü şefi hedef almıştı.

Somer Sivrioğlu'ndan Deniz Akkaya hakkında uzaklaştırma talebi! Sözleri çileden çıkardı - 2. Resim

Ünlü manken sosyal medya hesabından Somer Sivrioğlu için, "Karısını aldatan adamın orada işi ne, bana iki kez sorulmasına ve izin vermeme rağmen Somer şefe adresi kim söylüyor. Eski eşini kendisinden 25 yaş küçük biriyle aldatan kişiye nasıl izin veriliyor. O şişkoya da dava açacağım, bu adam da hiç beyin yok mu; dış kapının dış mandalıyım demiyor mu. Kızım bu şahsı hiç tanımıyor sadece babasının eski ev arkadaşı" şeklinde konuşmuştu.

Somer Sivrioğlu'ndan Deniz Akkaya hakkında uzaklaştırma talebi! Sözleri çileden çıkardı - 3. Resim

Paylaşımın ardından ünlü şef Somer Sivrioğlu mahkemenin yolunu tuttu. Somer şef dilekçesinde, tüm bu yaşananlardan sonra Deniz Akkaya'nın kendisini hedef alarak itibarsızlaştırmaya çalıştığını ifade ederek Akkaya için uzaklaştırma talebinde bulundu.

Somer Sivrioğlu'ndan Deniz Akkaya hakkında uzaklaştırma talebi! Sözleri çileden çıkardı - 4. Resim

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi uzaklaştırma talebini reddetti.

Düzenleyen:  - Magazin
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