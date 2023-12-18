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    Soruşturma derinleşiyor… ‘Şampiyonlar ligi’ fenomenleri tek tek ifade verecek

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Soruşturma derinleşiyor… ‘Şampiyonlar ligi’ fenomenleri tek tek ifade verecek
    Şampiyonlar Ligi, Sosyal Medya, Fenomen

    Dilan Polat’ın 2019 yılında paylaştığı ve ‘Şampiyonlar Ligi’ diye nitelendirdiği fotoğraftaki Eylül Öztürk de dahil 13 şüphelinin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadelerinin alınması talep edildi.

    Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat’ın paylaştığı ‘Şampiyonlar Ligi’ fenomenlerine dair soruşturma derinleşiyor. Türkiye’nin konuştuğu yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

    İFADELERİ ALINACAK

    Dilan Polat’ın 2019 yılında çektiği ve ‘Şampiyonlar Ligi’ olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. 

    Fotoğrafta yer Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nez Demirhan, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Yavuz Selim Korkut, İleyda Topal, ilke Elagöz ve Tuğba Demirhan’ın mal varlıklarına ilişkin ifade vermeleri için gözaltı işlemi uygulanmadan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilmesi istendi. Başsavcılık, MASAK'a yazı yazarak hazırlanan raporların ivedilikle gönderilmesini istedi. 

    Soruşturma derinleşiyor… ‘Şampiyonlar ligi’ fenomenleri tek tek ifade verecek

    NE OLMUŞTU?

    4 yıl önce ‘Şampiyonlar Ligi’ adıyla sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta yer alan bazı kişiler kimlikleri tespit edilip soruşturmaya dahil edildi. Savcılık, sosyal medya fenomeni olan bu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini talep etti. Öte yandan güzellik merkezi açıp kısa sürede şubeleşen bu isimlerin mal varlıklarına da el konuldu. Karede bulunan fenomenlere ait 12 şirkete kayyım atanmasına karar verildi. Süreç başladığından bu yana, söz konusu fenomenlerin lüks paylaşımlarına ara vermesi de dikkat çekti. 

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