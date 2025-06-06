'Survivor'da büyük final öncesi bir veda daha! Eşinin paylaşımları dikkat çekti

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen fenomen yarışma 'Survivor 2025'te finale sayılı günler kaldı. 5 Haziran akşamı ekranlara gelen Survivor'ın son bölümünde, iddialı yarışmacılardan biri daha adaya veda etmek zorunda kaldı. Yarışmacının eşi, sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlara imza attı.

Bu sezon 'All Star' ve 'Gönüllüler' formatında düzenlenen Survivor 2025'te yaprak dökümü sürüyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği program, 5 Haziran Perşembe akşamı eleme düellosuyla TV8'de ekranlara gelirken, bir yarışmacı daha adaya veda etti.

MERYEM KASAP ELENDİ

Haftanın eleme adayları arasında Adem Kılıçcı, Ayşe Yüksel, Meryem Kasap ve Sevgi İvme yer aldı. Ayşe ve Adem, ilk turda potadan çıkmayı başardı. Sevgi ve Meryem ise düello finalinde karşı karşıya geldi. İkili arasında kıyasıya mücadele yaşanırken, elenen isim Meryem Kasap oldu.

"BEBEĞİME KAVUŞACAĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Meryem Kayap, veda konuşmasında "Finale 3-5 gün kala elenmek istemezdim. Buraya kadarmış! Bütün arkadaşlarıma final yolunda başarılar diliyorum, özellikle Adem'e. Onu İstanbul'da bekliyor olacağım. Bebeğime kavuşacağım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"

Meryem Kasap'ın eşi Yunus Emre Bal, eleme gecesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yunus Emre Bal, "Sonuç ne olursa olsun seninle gurur duyuyorum canım eşim" mesajını yazdı.

Yunus Emre Bal, eşinin elenmesinin ardından Meryem Kayap'ın elinde meşalesinin yer aldığı adadan ayrılış anını paylaştı.