Temizlik sevdalısı Kadir Ezildi evleniyor! Gelin adayı belli oldu

Yaptığı temizlik programlarıyla adından söz ettiren Kadir Ezildi geçtiğimiz günlerde nişanlanacağını duyurdu. Temizlik sevdası sayesinde büyük bir üne kavuşarak sunucu olan Kadir Ezildi’nin Gamze Türkmen ile nişanlanacağı iddia edildi.

Sosyal medyada temizlik takıntısıyla ün kazanan ve En Hamarat Benim programının sunucusu olarak geniş bir hayran kitlesi ulaşan Kadir Ezildi, evlilik yolunda ilk adımını attı.

Ezildi, TLC'de yayınlanan "Temizlik Avcıları" programıyla tanındı ve sonrasında ise "Temizlik Benim İşim" ile izleyicinin gönlünde taht kurdu.

(Kadir Ezildi'nin nişanlanacağı Gamze Türkmen- solda olan)

YAKIN ZAMANDA NİKAH MASASINA OTURMAYI PLANLIYOR

Annesi, kardeşi ve yakın arkadaşlarıyla müstakbel eşinin ailesiyle tanışmaya giden sunucu özel anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Ezildi’nin Gamze Türkmen ile yakın zamanda nikah masasına oturmayı planladığı iddia edildi.