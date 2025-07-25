TRT kadrosundan boykot çağrısı yaptığı için çıkarılmıştı! Aybüke Pusat’ın yeni dizisinden fotoğraflar geldi

Aybüke Pusat, TRT’nin “Teşkilat” dizisinden yaptığı boykot çağrısı sonrası çıkarılmıştı. Now TV’de “Halef” ile ekrana dönmeye hazırlanan Pusat’ın sette çekilen kareleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TRT1’in ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat’ta başrol oynayan Aybüke Pusat, geçtiğimiz aylarda CHP’nin başlattığı boykot çağrısına destek verdiği gerekçesiyle yapımdan çıkarılmış, dizideki rolüne son verilmişti.

ŞANLIURFA’DAN SÜRPRİZ KARELER

Pusat, yeni projesiyle hızla ekranlara dönüyor. NOW TV’de yayınlanacak Halef dizisinde İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’la başrolü paylaşan oyuncu, dizide “Meral” karakterini üstleniyor. Pusat, şu sıralar dizinin çekimleri için Şanlıurfa’da… Merakla beklenen yapımın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Öte yandan dizi çekimlerinden bazı kareler sosyal medyaya sızdı. Paylaşılan fotoğraflarda Pusat’ın gelinlikli halleri dikkat çekti. Takipçileri “Gelinlik yakışmış” yorumlarında bulundu.

EYLÜLDE BAŞLAYACAK

Halef: Köklerin Çağrısı, Eylül 2025’te NOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Dizinin atmosferi Urfa’nın tarihi dokusu içinde şekillenirken hem dramatik hem karakter odaklı izleyici deneyimi sunmayı hedefliyor. Halef’in yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor, senaryosunu ise Ercan Uğur yazıyor. Dizide ayrıca İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz da rol alıyor.