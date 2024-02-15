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    • Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada trafik kazası geçirdi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Üç Kız Kardeş&#039;in Dönüş&#039;ü Almila Ada trafik kazası geçirdi
    Üç Kız Kardeş, Oyuncu, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kanal D’de ekrana gelen Üç Kız Kardeş adlı dizide oynayan Almila Ada, Ayvalık’taki dizi setine giderken Gemlik’te kaza geçirdi. Kazayı ucuz atlatan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu, kontrol amaçlı hastanede tutulduğu öğrenildi.

    Türkan, Derya ve Dönüş’ün birbirlerine bağlılığını sıcacık bir dille ekrana getiren Üç Kız Kardeş’te rol alan Almila Ada ve rol arkadaşı Benian Dönmez trafik kazası geçirdi. 

    Almida Ada ve Benian Dönmez, bu sabah çekimlere katılmak için Ayvalık’a doğru çıktıkları yolda kaza yaptı. Aracı kullanan Ada, aşırı yağış nedeniyle Gemlik’te aracın hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. 

    Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada trafik kazası geçirdi

    Almila Ada - Benian Dönmez

    KONTROL ALTINDA TUTULUYOR

    Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Almida Ada ve Benian Dönmez’in sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbir amaçlı kontrol altında tutuldukları öğrenildi. 

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Magazin > Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada trafik kazası geçirdi
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