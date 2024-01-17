Ünlü aktör Aamir Khan’ın oğlunu görenler inanamadı, herkes aynı kişiye benzetiyor

17 Ocak 2024 16:02 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 16:17

Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, filmleriyle yakından takip ediliyor. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren isim, özel hayatıyla da merak edilen ünlüler arasında.

Hindistan’da yaptığı filmlerle adını dünyaya duyuran oyuncu, son olarak kızı Ira’yı evlendirdi. Düğünden renkli görüntüler sosyal medyaya geniş yer bulurken, Aamir Khan’ın büyük oğlu Junaid Khan dikkat çekti. Yan yana poz veren baba oğulun videosu büyük ilgi gördü.

OYUNCU HENRY CAVILL’E BENZETİLDİ

Aamir Khan’ın oğlunu görenler, Superman’da başrol oynayan ünlü oyuncu Henry Cavill’e benzetti. Sosyal medyada “Aamir Khan’ın oğluna bakın şok oldum” , “Algılarım bozuldu, sanırım Henry Cavill Aamir Khan’ın oğluymuş” gibi espirili yorumlar yapıldı. Junaid aynı zamanda yakışıklılığıyla dikkat çekti.

Aamir Khan ve Junaid Khan - Henry Cavill

Gerçek adı Muhammed Aamir Hussain Khan olan oyuncu ‘Dangal’ , ‘3 Idiots’ , ‘Her Çocuk Özeldir’ gibi birçok filmde rol aldı. Ülkemizde de oldukça sevilen isim, 1986 yılında Reena Dutta ile dünya evine girdi. 2002’de boşanan aktörün Junaid ve Ira adında iki çocuğu bulunuyor.