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    Ünlü aktör Aamir Khan’ın oğlunu görenler inanamadı, herkes aynı kişiye benzetiyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Dünyaca ünlü Bollywood yıldızı Aamir Khan’ın ilk evliliğinden olan oğlu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı aktörün oğlunu görenler oyuncu Henry Cavill'e benzetti.

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, filmleriyle yakından takip ediliyor. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren isim, özel hayatıyla da merak edilen ünlüler arasında. 

    Ünlü aktör Aamir Khan’ın oğlunu görenler inanamadı, herkes aynı kişiye benzetiyor

    Hindistan’da yaptığı filmlerle adını dünyaya duyuran oyuncu, son olarak kızı Ira’yı evlendirdi. Düğünden renkli görüntüler sosyal medyaya geniş yer bulurken, Aamir Khan’ın büyük oğlu Junaid Khan dikkat çekti. Yan yana poz veren baba oğulun videosu büyük ilgi gördü. 

    Ünlü aktör Aamir Khan’ın oğlunu görenler inanamadı, herkes aynı kişiye benzetiyor

    OYUNCU HENRY CAVILL’E BENZETİLDİ

    Aamir Khan’ın oğlunu görenler, Superman’da başrol oynayan ünlü oyuncu Henry Cavill’e benzetti. Sosyal medyada “Aamir Khan’ın oğluna bakın şok oldum” , “Algılarım bozuldu, sanırım Henry Cavill Aamir Khan’ın oğluymuş” gibi espirili yorumlar yapıldı. Junaid aynı zamanda yakışıklılığıyla dikkat çekti. 

    Ünlü aktör Aamir Khan’ın oğlunu görenler inanamadı, herkes aynı kişiye benzetiyor

    Aamir Khan ve Junaid Khan - Henry Cavill

    Gerçek adı Muhammed Aamir Hussain Khan olan oyuncu ‘Dangal’ , ‘3 Idiots’ , ‘Her Çocuk Özeldir’ gibi birçok filmde rol aldı. Ülkemizde de oldukça sevilen isim, 1986 yılında Reena Dutta ile dünya evine girdi. 2002’de boşanan aktörün Junaid ve Ira adında iki çocuğu bulunuyor. 

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    OyuncuAktörAamir KhanBollywood
    Haberler > Magazin > Ünlü aktör Aamir Khan’ın oğlunu görenler inanamadı, herkes aynı kişiye benzetiyor
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