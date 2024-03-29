Ünlü oyuncudan acı itiraf "Ben her gün ölümü düşünüyorum"

Futbolda yaşanan olayların ardından açıklama yapan ünlü oyuncu Nejat İşler, "Ben her gün ölümü düşünüyorum. Öleceğini bilen tek varlık biziz. O yüzden bıraksınlar bu işleri" ifadelerini kullandı.

Nejat İşler 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için Bititiyatro'da düzenlenen etkinlikte futbolda son dönem yaşanan tatsız olayları değerlendirdi. Muhabirlerle sohbet eden oyuncu "Dünya Tiyatro Günü'nde yapılacak en güzel şey, tiyatroya gitmek. Ben de bunu yaptım. Burası benim ustamın tiyatrosu. Geldim, güzel de bir oyun seyrettim" dedi.

Fenerbahçe taraftarı olan Nejat İşler Trabzonspor maçında yaşanan olaylarla ilgili sorulara "Bizim ne düşündüğümüz pek önemli değil, artık bu işlere başkaları karar veriyor. Artık stada dahi gidesim yok. Adamın biri çıkıp gidiyor, hakeme yumruk atıyor. Midemiz bulandı. Küskünüm" şeklinde cevap verdi.

"MUTLU DEĞİLİM"

Bodrum'da bir dönem Gümüşlükspor'un başkanlığını yapan İşler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Orada ise işler temizdi. Buralar karışık. Top değil başka şeyler oynanıyor. Ben her gün ölümü düşünüyorum. Dünyada öleceğini bilen tek varlık biziz. O yüzden bıraksınlar bu işleri. Unutmak için de çok çalışıyorum, mutlu değilim. Çünkü mutluluk çok uzak bir ülke."