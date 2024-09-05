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Ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol evlendi! Gelinliği beğenilmedi

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Ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol evlendi! Gelinliği beğenilmedi
Magazin Haberleri

Ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek evlendi. Ünlü şarkıcı düğünden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcının gelinliği hayranları tarafından beğenilmedi.

Şarkıcı Gaye Su Akyol ve sevgilisi Ali Güçlü Şimşek ile dünyaevine girdi. Ünlü çifti, bu mutlu günlerinde dostları yalnız bırakmadı.

Ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol evlendi! İşte düğünden kareler - 1. Resim

Ünlü şarkıcı eşiyle düğün pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Akyol, paylaşımına ise  “Şimdi, sonra, bütün paralel evrenlerde, sonsuza kadar" notunu yazdı.

Ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol evlendi! İşte düğünden kareler - 2. Resim

Ünlü ismin paylaşımına sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medyada “Hayırlı olsun”, “Tebrik ederim”, "Gelinliği güzel değil“, "Bu nasıl gelinlik" gibi yorumlar yapıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
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