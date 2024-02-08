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    • Usta oyuncu Nur Sürer’in büyük acısı! Kardeşi hayatını kaybetti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Usta oyuncu Nur Sürer’in büyük acısı! Kardeşi hayatını kaybetti
    Nur Sürer, Oyuncu, Aile, Dizi, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Son olarak Aile dizisinde izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Nur Sürer, kardeş acısıyla yıkıldı. Sürer’in 65 yaşındaki kardeşi Süleyman Sürer tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    ‘Camdaki Kız’ , ‘Masum’ , ‘Ihlamurlar Altında’ gibi birçok yapımda rol alan, en son Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile Aile dizisinde başrolü paylaşan başarılı oyuncu Nur Sürer, aldığı acı haberle yıkıldı. 

    Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Yeşilçam’ın ödüllü değerli oyuncularından Nur Sürer’in kendisinden 4 yaş küçük kardeşi Süleyman Sürer vefat etti. Hayatının en zor günlerinden birini yaşayan Sürer kardeş acısıyla sarsıldı. 

    Usta oyuncu Nur Sürer’in büyük acısı! Kardeşi hayatını kaybetti

    TEDAVİ GÖRÜYORDU

    Rol aldığı dizide ailesini bir arada tutmak için savaş veren Hülya Soykan rolüyle seyirci karşısına çıkan usta oyuncunun kardeşi Süleyman Sürer tedavi gördüğü Muğla Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 

    Usta oyuncu Nur Sürer’in büyük acısı! Kardeşi hayatını kaybetti

    KARDEŞİNİ DEFNETTİ

    Nur Sürer, dün Muğla’da ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından 65 yaşında vefat eden kardeşini son yolculuğuna uğurladı. Süleyman Sürer, Muğla Beldibi Mezarlığı’nda annesinin yanına defnedildi. 

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Nur SürerOyuncuAileDizi
    Haberler > Magazin > Usta oyuncu Nur Sürer’in büyük acısı! Kardeşi hayatını kaybetti
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