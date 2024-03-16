'Usta sanatçı Nesrin Sipahi öldü' haberlerine açıklama geldi

‘Yaşa Fenerbahçe’ marşının unutulmaz yorumcusu Nesrin Sipahi hakkında sosyal medyada ‘öldü’ iddiaları gündeme gelmişti. Konuyla ilgili Onur Akay açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanına sahip olan ve ‘Yaşa Fenerbahçe’ marşının unutulmaz sesi Nesrin Sipahi’nin hayatını kaybettiği iddia edildi. 89 yaşındaki Sipahi’nin ani gelişen bir rahatsızlık sonucu vefat ettiği öne sürüldü.

“VEFAT EDEN SANATÇIMIZ NESRİN SİPAHİ DEĞİL”

Usta sanatçı Nesrin Sipahi’nin öldüğü yönünde sosyal medyada çıkan haberlere Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay açıklık getirdi. Instagram hesabından açıklama yapan Akay, daha önce yaptığı bir duyurunun yanlış anlaşıldığını ifade ederek şunları söyledi:

“Dün vefat eden sanatçımız, Türk sanat müziğinin büyük sanatçılarından Devlet Sanatçısı Nesrin Sipahi değil, Türk sanat müziği sanatçısı Nesrin Ersipahi’dir. Vefat eden Nesrin Hanım’ın da asıl adı Nesrin Sipahi’dir ve sahnelere ilk çıktığında ‘İkinci Nesrin Sipahi’ olarak anılmıştır. Ancak karışıklıklar nedeni ile daha sonra sahne adını Nesrin Ersipahi yapmıştır. Ben yazımda bunu belirtmiştim ama isimlerin yakın olmasından dolayı, maalesef ki vefatında da editör arkadaşlarımız bir karışıklık yaşamış. Nesrin Sipahi’ye sağlıklı uzun ömürler, bu mübarek günlerde kaybettiğimiz Nesrin Ersipahi’ye de Allah’tan rahmet dilerim.”

Sosyal medyada hızlıca yayılan bilginin bir isim karışıklığına dayandığı, vefat eden sanatçının Nesrin Sipahi değil, Türk sanat müziği sanatçısı Nesrin Ersipahi olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden sanatçının asıl adının Nesrin Sipahi olduğu, geçmiş dönemlerde sahnede yaşanan karışıklardan dolayı adını Nesrin Ersipahi olarak değiştirdiği anlaşıldı.