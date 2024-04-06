Yaşar Alptekin 4 katlı villada oturuyor! Evinde kutsal emanetler köşesi var

Oyunculuk ve mankenliği bırakıp sessiz sakin bir hayat sürdüren Yaşar Alptekin, evinin kapılarını açtı. 4 katlı bir villada oturan Alptekin’in evinde bulunan kutsal emanetler köşesi dikkat çekti.

Erken yaşlarda mankenliğe başlayan, daha sonra ise birçok sinema filminde rol alan Yaşar Alptekin, ekranlardan uzak bir hayat tercih ederek maneviyata yönelmişti. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiren isim, TV8’deki Aramızda Kalmasın programına konuk oldu.

KUTSAL EMANETLER KÖŞESİ YER ALIYOR

Programda Yaşar Alptekin’in evinden görüntüler ekrana yansıtıldı. 4 katlı villada oturan ünlü ismin müzeyi anımsatan evindeki kutsal emanetler köşesi dikkat çekti. Alptekin bu köşeyi şu sözlerle tanıttı:

“Bunlar kutsal emanetler köşesi. Kabe örtüsü, ne güzel kokuyor değil mi? Senede bir kere peygamber efendimizin saçı yıkanıyor, bu da o su. Sakalının yıkandığı su… Peygamber efendimizin kabrinin toprağı. Umre’deki yeşil halının ipleri… İmam Rabbani hazretlerinin sandık örtüsü. Peygamber efendimizin sakal-ı şerifi…”

HER YERİNDE MANEVİ HAZİNELER SAKLI

Alptekin’in tarih kokan evinde ayrıca antika avizeler ve birçok tablo da bulunuyor.

Tespihlerini dizdiği bir dolap da yer alıyor. Evin her köşesinde manevi hazineler saklı.

Bir kış bahçesi yer alan evin o bölümü renkli minderlerle süslenmiş. Birçok detayın yer aldığı evde jakuzi ve kuzine de bulunuyor. Aynı zamanda torunu için yaptırdığı bir oyun evi de mevcut.