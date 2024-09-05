Yılmaz Erdoğan imaj değiştirdi! Yeni haline yorum yağdı

“İnci Taneleri” dizisinin ikinci sezonu için hazırlık yapan Yılmaz Erdoğan’ın yeni imajı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin uzun sakallarını görenler şoke olurken sosyal medyada yorum yağdı.

Son dönemde yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan bu kez farklı bir konu ile adından söz ettirdi.

Snobmagazin'in haberine göre, İnci Taneleri dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın yeni imajını görenler şoke oldu. Dizideki rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu ve dostlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren ünlü ismin uzun sakalları göze çarptı.

Sosyal medyada oyununun yeni tarzı ile ilgili “Çok yakışmış”, “Farklılık bazen iyidir”, “Gayet yakışmış”, "Yeni tarzı bence yakışmış" gibi yorumlar yapıldı.