Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızım 12. bölüm izle, Kızım son bölüm izle TV8, Kızım dizisi yeni bölüm izle, Kızım 13. bölüm fragmanı izle... Yeni sezonun en çok beğeni toplayan dizilerinden olan Kızım, 7 Aralık akşamı 12. bölümü ile ekranlara geliyor. Öykü ile Demir'in hikayesini konu alan dizide bu hafta neler olacak? Öykü'nün annesine dair merakla beklenen gelişmeler bu hafta yaşancak gibi görüüyor! Öykü'nün annesiyle karşılşamasının ardından Asu'nun aniden Öykü'yü almak istemesi Demir ve Öykü'yü şoke ediyor! Kızım dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler haberimizde! Kızım 12. bölüm izle, Kızım TV8 son bölüm izle, Kızım dizisi reyting oranları, Kızım 12. yeni bölüm izle, Kızım son bölüm full izle, Kızım 12. bölüm full izle gibi merak edilen tüm detaylar haberimizde!

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KIZIM GEÇEN HAFTALARDA NELER OLDU?

Öykü'nün hastalığını öğrendikten sonra, Demir için artık hiçbir şey eskisi olmayacaktır. Onun için eskisinden daha da zorlu bir yaşam savaşı başlamıştır. Para meselesini çözmek için aldığı riskleri arttıran Demir, yeniden tehlikeli bir maceranın içinde bulur kendini. Acaba, bu kez müze işindeki kadar şanslı olacak mıdır?

Candan, Öykü'nün hastalığını öğrendikten sonra derin bir açmazda bulur kendini. Candan'ın hissettiği acı, aceleyle birtakım kararlar almasına neden olur. Candan'ın bu yönelişi, Demir ve Öykü için Candan'ın olmadığı bir yaşamın habercisi mi olacaktır?

Asu, para kazanmak için yeni yollar dener. Suça bulaşmadan para kazanmaya çalışan Asu, hayattan yeni bir darbe daha alır. Cemal, Asu'ya bir kez daha yardım eder. Bu süreçte, Cemal ve Asu'nun ilişkisinde ne tür değişimler gerçekleşecektir?

SELİN ŞEKERCİ, KIZIM KADROSUNA DAHİL OLDU

Sevilen oyuncu Selin Şekerci, Kızım dizisinin kadrosuna dahil oldu. Şekerci, dizide Öykü'nün annesi rolünde izleyiciyle buluşacak.

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

Selin Şekerci, 1 Haziran 1988 yılında İzmir, Karşıyaka’da dünyaya gelmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamlayan Selin Şekerci , 8 yaşına kadar bale eğitimi almıştır. İzmir Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra 18 yaşında İstanbul'a gelen Şekerci, dizi ve reklamlarda oynamaya başlamıştır.

2006 yılında rol aldığı Sağır Oda dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ancak Melekler Korusun dizisi ile tanınmaya başlamıştır. Ay Büyürken Uyuyamam adlı Türk yapımı filmde rol alan Şekerci 2012 yılında Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmenliği üstlendiği Benim İçin Üzülme dizisinde Irmak karakterini canlandırdı.

Selin Şekerci geçtiğimiz sene Çoban Yıldızı dizisinde oynamıştı.

2014 yılında Kaçak Gelinler dizisinde canlandırdığı Şebnem karakteri ile çok sevilen ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Selin Şekerci, son olarak 2017 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakterini canlandırmıştır. 1,68 boyunda, 57 kilo olan Selin Şekerci İkizler burcudur

KIZIM DİZİSİNİN KONUSU

Öykü(Beren Gökyıldız) 8 yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince daha önce hiç görmediği babası Demir’i bulmak zorunda kalır.

Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir (Buğra Gülsoy); Öykü’nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak Demir, o gün tanıştığı Öykü’yle yaşamayı istememektedir... Demir ve ortağı Uğur (Tugay Mercan) bir yandan Öykü’den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler.

Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan (Leyla Lydia Tuğutlu) ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü’nün büyük bir sırrı sakladığıdır.