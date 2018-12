Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Salı akşamlarının vazgeçilmezlerinden olan EDHO, 25 Aralık akşamı 121. bölümü ile ekranlara geliyor. Fragmanları takip eden izleyiciler, büyük bir heyecanla yeni bölümün başlamasını bekliyorlar!

EDHO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Benim gibi abi bulunur ama senin gibi kardeş bulunmaz!"

Çakırbeylilerin yakasını bırakmayan Mesut, devletin gücünü kötüye kullanarak İlyas'ın sonunu hazırlayan bir tuzak hazırlar. Cengiz'i resmi olarak istihbaratta görev alma vaadiyle kandırarak İlyas'ın aleyhine tanıklık etmesini sağlayacaktır. Tuncay'ın ölümü başta olmak üzere yapılan tüm eylemlerin sorumlusu olarak tutuklanan İlyas, artık bir çıkış yolu kalmadığının farkındadır. Mesut, kurduğu oyunla, içeride İlyas'ı dışarıda ise Alparslan'ı bitirme peşindedir. Ailesini dağıtacak olan bu oyunu bozmak için harekete geçen Hızır, kendi çıkarları uğruna bulunduğu konumu istismar eden vatan haininin karşısına dikilir. Bir meydan okuma yarışına dönüşen görüşme, ikilinin birbirine gözdağı vermesinden öteye geçemez. Hiçbir tehdide boyun eğmeyecek olan Hızır'ın, kardeşinin canını kurtarmak için artık yapabileceği bir şey kalmamıştır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çakırbeylilerin gazabından kaçmayı başaramayan İzzet, hayatta kalmak için uzlaşmaya hazırdır. Arkasındaki büyük gücü çökertebilmek adına, bağlantılarından bahsetmesi için sorguya alınır; fakat İzzet'in söyledikleri aileyi birbirine düşürmeye çalışmaktan öteye gitmez. Bu sorgu Alparslan ile ilgili şüphelerin de artmasına neden olacaktır. Yeğeninin kendisinden gizli birileriyle görüştüğünün farkında olan Hızır, bu konuyla ilgili Ünal Kaplan'ın ağzını yoklar. Cengiz'i gizli tanık olarak devreye sokan Tuncay da Alparslan'ın ilişki ağını çözmeye çok yaklaşmıştır. Gün geçtikçe köşeye sıkışan Alparslan'ın açık vereceği nokta ise Meltem ile olan ilişkisi olacaktır. Sırların uzun süre gizli kalamadığı Çakırbeyli hanesinde de sular durulmaz. Enişte ve Cemre birlikteliğin açığa çıkmasıyla gerilen ev ahalisi, aldatılmanın cezasının biran önce verilmesini ister. Bu konuyla ilgili sorumluluk sahibi olan İlyas'ın ise tavrı nettir. Aldatanların da, bunu öğrenip saklayanların da gözünün yaşına bakılmaksızın hesabı görülecektir.

EDHO KONUSU

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in yazdığı, baş rollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Tarık Ünlüoğlu ve Can Gürzap'ın paylaştıkları derin devlet ve mafya konulu aksiyon dizisidir.

EDHO OYUNCULARI

Oktay Kaynarca

Rolü: Hızır Çakırbeyli

Karakter Açıklaması:

Mafya babası, 45 yaşında. 20 yıldır evli, iki çocuk babası. Annesi ona Hızır diye hitab ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ağabeyi ömerin hasımları tarafından öldürülmesi. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağbisinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Mükemmelci bir adam değil ama öyle görünüyor. Kontrolünü kaybeder mi? Nadiren. İşle ilgili kontrolünü kaybettiğinde yıkıcı bir adama dönüşmekte. Özel hayatıyla ilgili kontrolünü kaybettiği tek an ise Nazlı'yı gördüğü an. Sevdalanmayı biliyordu. Daha önce iki kez sevdalanmıştı. İkincisi karısı Meryem. Ama Nazlı'nın ona yaşattığı his kalp ağrısından beter idi. Yanlış olduğunu biliyordu, bunun sonunda mutluluk olmadığını hem Nazlı'yı hem Meryem'i kaybedeceğini biliyordu ama kendisini kontrol edemiyordu. Nazlı'yı bir yıl uğraşıp kendisine aşık etti. Ve sonrası daha beter oldu. Şimdi belki daha da çok sevdalı Nazlı'ya. Onun da kendisine çocuklar vermesini istiyor. Yeraltı dünyasında Hızır'ın düştüğü sevda halleri bir zaaf olarak görülür. İnsanı zaafları hedef haline getirir. Hızır bunu bilmez mi? Bal gibi biliyor. Bazıları diyor ki Hızır hep insanların basmakalıp düşüncelerini altüst ettiği için bugünlere geldi. Bu durumu da lehine çevirir, hasımları ona saldırdığında hepsini alteder. Başkaları da diyor ki sevdaya düşen eşkıya pusuya düşen eşkıyadan beter vaziyettedir, muhakkak kaybedecektir. Canını kurtarsa bile geleceğini yitirecektir. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar. İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bi taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Oyuncu:Tarık Ünlüoğlu

Rolü: Ünal Kaplan

Karakter Açıklaması:

Hızır'ın bağlı olduğu mafya örgütünün lideri, 55 yaşında. Sezgileri çok güçlüdür. Tehlikenin nereden geleceğini daima bilir. Lakin korkusuz olmak zorundadır. Aynı zamanda zeki. Çünkü yürüdükleri yolda kah av olurlar kah avcı. Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir. Bu ailenin lideri de Ünal Kaplan'dır; ve Ünal kaplan asla av olmak niyetinde değildir. Tehdit olarak gördüğü kimse uzun süre yaşayamaz. En büyük olmak onun vazgeçilmezidir. Hızır Çakırbeyli'nin zekası ve gücüyle zirve yolunda ilerlediğini fark ettiği an artık onun en büyük düşmanı olmuştur. Vicdan ve merhamet duygularından yoksundur. Hayattaki tek zaafı kızıdır.