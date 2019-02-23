Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Güvenlik güçlerimiz bölücü örgütün yöneticileri ve onlara destek verenlerin kendi aralarında konuşmalarından PKK’nın tüm ümidini 31 Mart’ta zillet ittifakının başarısına bağladığını tespit ettiler” dedi.

Kışla Gençlik Merkezi ve Fethiye’de düzenlenen mitinglerde vatandaşlara seslenen Erdoğan, 31 Mart’ta vatandaşın önemli bir karar arifesinde olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Belediye başkanlıkları bu kararın sadece bir boyutunu oluşturuyor. Asıl karar, bu ittifakların neyi temsil ettiklerine bakılarak verilecek. Zillet ittifakının partileri yaptıkları işten kendileri bile utandıkları için adaylarının arkasında aslanlar gibi duramıyorlar. Parti amblemlerini gizleyerek birlikteliklerini saklayabileceklerini sanıyorlar. Parti amblemlerini koymuyorlar, bu enteresan. Bunlar herkesi kör, alemi sersem yerine koyuyor.

Onlar ittifaklarını nasıl, niçin kurduklarını, hangi pazarlıklarla bir araya geldiklerini söyleyebiliyorlar mı? Söylemiyorlar. Kandil bu ittifakı destekliyor, teröristler destekliyor. Yakalanan teröristler bu ittifakın başarısı için çalıştıklarını inkâr ediyor. Ülkemize husumet besleyen ne kadar çevre varsa bu ittifakın arkasında saf tutuyor. Buna rağmen zillet ittifakı liste kavgalarının, ayak oyunlarının, dövüşün, çekişin içinde boğulmuş durumda. Üstelik İzmir’den Beyoğlu’na kadar pek çok yerde öyle adaylar gösterdiler ki tam evlere şenlik. Zillet ittifakının adayları içinde 12 Eylül darbecilerinin celladı babasını yere göğe sığdıramayan da var, bölücü örgütün eylemlerine her türlü desteği verenler de var.

Zillet ittifakı bölücü örgüte, FETÖ’ye şirin görünme gayreti içindeler. Pensilvanya ve Kandil’le birlikte çevirdikleri tezgâhlar ortaya çıktı. Seçim çalışmalarını Pensilvanya belirliyor. Bölücü örgütün siyasi uzantıları bunların seçim çalışmalarını yürütüyor. Hangi ilde kimin destekleneceğine bölücü örgüt ve eş başkanlar karar veriyor. CHP tarihinin hiçbir döneminde bu derece kötü yönetilmemişti. Bay Kemal bu kadar seçime girdi, her seçimi kaybediyor, değil mi? Adam koltuğa acayip yapışmış. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir siyasetçi bu kadar mağlubiyetten sonra o kadar koltukta duramaz.”

BODRUM’A SÜRPRİZ

Erdoğan, programında olmamasına rağmen partisinin Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezi’ni de ziyaret ederek, Atatürk Bulvarı’nda toplanan halka hitap etti. Vatandaşların Bodrum’da da tanzim satış noktası talebi üzerine Cumhurbaşkanı, “Nasıl yapalım? Şimdi burada CHP belediyesi var. Onlar, bizimle böyle bir yardımlaşmaya, dayanışmaya girmiyor ki. İzmir önce ‘evet’ dedi, sonra vazgeçti” dedi. Erdoğan, bölgedeki marina sayısını artıracaklarını da belirterek, “Yunanistan’a gidecek bütün yatları buraya çekebilecek durumdayız” diye konuştu.

ASLA MEŞREP SİYASETİ YAPMADIK

Cumhur İttifakı’nı Meclis’te hukuki dayanağa kavuşturduklarını ve “Bunu millet istediği sürece devam ettireceğiz” dediklerini hatırlatan Erdoğan “Ama ben ne diyorum; pazara kadar değil mezara kadar devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Erdoğan şunları kaydetti: “Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde bölge siyaseti, meşrep siyaseti, mezhep siyaseti yapmadık. Kılık kıyafet üstündeki yasakları, eğitim önündeki engelleri biz kaldırdık. Hiçbir vatandaşımızın hayatına, hayat tarzına, düşünce biçimine müdahale etmedik. Karadeniz’de ne dediysek, Akdeniz’de, Ege’de de aynısı söyledik. Bu mücadeleyi makam, koltuk için değil can borcumuz olan aziz milletimizin hayır duasını almak için veriyoruz. Varsın onlar kısır gündemlerine boğulsun. Türkiye için tek bir düş dahi kurmasın, biz mücadelemize devam edeceğiz.”