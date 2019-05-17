MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, 19 Mayıs'ın 100. Yıldönümü nedeniyle Samsun Valiliği tarafından gönderilen davete bugün Samsun Valisi Osman Kaymak'ı arayarak katılacağını söylediği bildirildi
Bahçeli, Samsun Valisi'ni aradı
17.05.2019 - 17:25 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 17:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, 19 Mayıs'ın 100. Yıldönümü nedeniyle Samsun Valiliği tarafından gönderilen davete bugün Samsun Valisi Osman Kaymak'ı arayarak katılacağını söylediği bildirildi
Etiketler : Osman Kaymak,
625264 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/625264.aspx
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