Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm dönem milletvekilleri ile Meclis’teki iftar programında bir araya geldi. Erdoğan’ın burada yaptığı konuşmalardan bazı satır başları şöyle...

∂ Meclis'imiz FETÖ'cü teröristlerin 15 Temmuz'da yaptığı saldırılara karşı dimdik ayakta durmuştur. Meclis'imiz dünyada çifte 'Gazi' ünvanına sahip belki de tek Meclis'tir. Yaşadığımız sıkıntıları kaosları hep bir arada atlatabildik.

∂ Türkiye'nin gücü meseleleri demokrasi ve hukuk çerçevesinde çözmekten gelmektedir. Çok büyük atılımlar gerçekleştirdik.

∂ Güçler ayrımı denen sitemi ne denli iyi işletirsek milletimizin beklentisine o denli iyi cevap veririz. Yasama, yürütme ve yargının güç ve yetki kaynağı milletimiz olduğu için hesap vereceğimiz yer de milletimizdir.

∂ Yeni yönetim sistemimiz demokrasinin temelini oluşturan güçler arasındaki görev paylaşımını çok daha belirgin hâle getirmiştir.

∂ Kendi siyasi ve şahsi çıkarları için gerektiğinde darbecilerle, küresel güçlerle, terör örgütleriyle birlikte hareket etme yoluna gidenlere, milletimiz hiçbir zaman itibar etmemiştir ve inanıyorum ki etmeyecektir.

∂ Bu toprakları elimizden almak için her şeyi yaptılar, hâlâ da yapıyorlar. Çevremizde oynanan oyunların daha fazlası bize de oynanmaya kalktı. Milletimiz; meclisimiz tek vücut olduk ve oyunları bozduk.

∂ Türkiye kritik bir dönemden geçiyor. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bunun için 82 milyon vatandaşımızı biraraya gelmeye dâvet ediyoruz.

∂ Milletimizin 15 Temmuz'da darbeciler karşısında gösterdiği cesareti, dirayeti, ülkeyi yönetenler olarak bizim de kendi tercihlerimizle ortaya koymamız şart. İşte bunun için 82 milyon vatandaşımızın her birini 'Türkiye ortak paydası' altında bir araya gelmeye dâvet ediyoruz. Demokrasinin ve hukukun kuralları içinde yürüttüğümüz siyasi rekabet, bu büyük birlikteliğin engeli değil, tam tersi zenginliği olmalıdır.

∂ Türkiye'ye gözümüz gibi bakmalıyız. İçeride ne yaşanırsa yaşansın geminin çalışmasını sağlamak hedefimizdir. 82 milyon biz aynı gemideyiz.

∂ Türkiye'ye kazandırdıklarımızı kimse inkâr edemez. Tuzakları, oyunları bozarsak 2023 yılında bambaşka bir Türkiye'de yaşıyor olacağız.