Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada yaptığı konuşmada Bakan Soylu “Gerekçeli kararda tam da bizim söylediğimiz ve iddia ettiğimiz meselelerin tamamını ortaya koydu. Şimdi herkes işine gelen tarafını öne çıkarmaya çalışıyor. Birtakım aklı evveller diyorlar ki: ‘YSK kararında çalmayı söylemedi’ Tam da söyledi. Hukuk diliyle söyledi. Bizim söylediğimiz gibi söylemedi. 30 bin 200’ün üzerindeki oyun sayım döküm cetvellerinden tutanağına kadar yok olduğunu, bunun da o oyların ve oradaki sonuçların yok hükmüne getireceğini çok net bir şekilde altını çizdi. YSK çok net bir şekilde bizim savunduğumuz iddiaların altına mührü vurmuştur. Çünkü biz bir haksızlıkla karşı karşıya kaldık” dedi.