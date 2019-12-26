Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün sürpriz bir şekilde bütün programlarını iptal ederek Tunus’a gitti. Güvenlik sebebiyle gizli tutulan ziyaret, Erdoğan’ı taşıyan Cumhurbaşkanlığı uçağının Tunus’a iniş yapmasının ardından kamuoyu ile paylaşıldı. Ziyaretin, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında netleştiği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus ziyaretiyle ile ilgili ilk ipuçlarını geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Cenevre ziyareti sırasında vermişti. Erdoğan temaslarını takip eden gazetecilerle yaptığı toplantıda, Almanya ve Rusya liderleriyle Libya konusunda telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirterek, Libya halkının güvendiği Cezayir, Tunus ve Katar’ın da Libya’da barış sürecine kartı verebileceğini söylemişti.

Öte yandan, Ocak ayının ikinci yarısında Almanya’da gerçekleşecek olan Libya konulu Berlin Süreci toplantısına Türkiye’nin yanı sıra Cezayir ve Tunus’un da katılmasının planlandığı belirtiliyor.

TUNUS’UN KATKILARI OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ortak düzenlediği basın toplantısında Suriye’den Türkiye’ye gelen dört milyona yakın Suriyeli mültecinin olduğunu hatırlatarak “Aynı şekilde Tunus’ta da 500 bin mülteci var, o da Tunus’a ciddi bir yüktür. Tabii bunlar daha sonra öyle bir hal alıyor ki terörize bir durum ortaya çıkıyor. Bu bakımdan Libya’daki bu olumsuz gelişmeler sadece Libya’da kalmıyor. Bunları da değerlendirme fırsatımız oldu. Libya’da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara Tunus’un çok değerli ve yapıcı katkıları olacağı inancındayım” dedi. Başlayan Berlin sürecinde Cezayir, Tunus ve Katar’ın olmayışının eksiklik olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bu eksikliği Sayın Merkel’e ifade ettim bunun giderilmesinin doğru olacağını söyledim. Kendileri de bu konuda bir değerlendirme yapmamda fayda var dediler. Daha sonra Sayın Putin’le de bu konuyu görüştüm, fikirlerime aynen katıldığını söyledi. Dün İngiltere Başbakanı’yla görüştüm, ona da yine Tunus, Cezayir, Katar bu ülkelerin sosyopolitik olarak bu bölgenin yani Libya’nın yapısını en iyi bunların bildiğini söyledim” dedi.

YETKİ SAHİBİ İKİ ÜLKE VAR

Erdoğan, Yunanistan’ın Libya’da yaşananlara müdahalesiyle ilgili olarak “Yunanistan’ın ne kıta sahanlığıyla alakası var ne de münhasır ekonomik bölgeyle... Münhasır ekonomik bölgede malum sadece Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’ın orada belli lotları var ve bunun dışındaki diğer alanda ise bizim Libya ile Türkiye arasındaki bağlantı bellidir ve bu konuda da yetki sahibi iki ülke vardır, o da Libya’dır, Türkiye’dir. Libya’nın şu anda resmi olarak bir başbakanı var o da Sayın Serrac’dır ve bizler de Sayın Serrac’ı İstanbul’da ağırladık ve müzakeresini yaparak imzalar atıldı.

Yunanistan’ın burada herhangi bir söz sahibi olması söz konusu değil. Geçmişte birçok anlaşmaları bunlar farklı şekilde yapmış olabilirler ama şu anda böyle bir Türkiye Cumhuriyeti hükûmeti de yoktur bunu da bilmeleri lazım” ifadelerini kullandı.

Erdoğan “Münhasır ekonomik bölgeyle ilgili atılan adım, bunun yanında özellikle de mutabakat metininin içerisinde yer alan maddelerin hepsi aslında bir adımın ön sesleridir” diyerek bu konuyla ilgili olarak görüşmeler yapıldığını söyledi.

ORADA NE İŞLERİ VAR!

Erdoğan, Libya’ya yapılan müdahaleler hakkında ise şunları kaydetti: “Bunlara sormak lazım acaba şu anda Libya’da bulunan ve bunun beş bini Sudan’dan iki bini Rusya’dan ‘wagner’ diye gelenler oraya hangi sıfatla geldiler, bunları medya olarak sizin sormanız lazım. Türkiye ise böyle bir daveti aldığı zaman davete icabet de eder. Niye? Aramızda en azından bir mutabakat metni var, bir münhasır ekonomik bölgeyle ilgili anlaşmamız var. Bir diğer olay, Hafter meşru değildir, gayrimeşrudur. Gayrimeşru olarak Hafter durumdan vazife çıkarıyor, parası bol olan silahları imkânları bol olan ülkelerle bu tür adımları atıyorlar. Lütfen bunları da görelim ve ona göre Libya’daki kardeşlerimizi bunlara ezdirmeyelim” diye konuştu.

CANLI YAYINDA SİGARA ELEŞTİRİSİ

Tunus lideriyle basın toplantısına çıkan Erdoğan, salonda sigara kokusu hissedince canlı yayında eleştirdi. Erdoğan, “Burnuma sigara kokuları geliyor. Sigara dumanı şu anda bayağı bindirdi. Demek ki burada da bayağı sigara içenler var. Onlara da tavsiye ediyorum, bu sigara içimini bıraksınlar. Kendilerini sevdiğim için kurtulmalarını özellikle istiyorum” ifadelerini kullandı.