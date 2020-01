Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR

CEZAYİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır. Yediden yetmişe milletimizin tüm fertlerinin deprem bölgesindeki kardeşleriyle sergilediği dayanışma her türlü takdirin üzerindedir” dedi.

Cezayir’e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, devletin deprem anından itibaren tüm kurumları ve imkânlarıyla vatandaşların yanına koştuğunu vurguladı.

Hasar tespit çalışmaları sonrası süratle yeniden inşa çalışmalarına başlanacağını kaydeden Erdoğan “Gecikmeye lüksümüz yok, gecikemeyiz, geciktiremeyiz. Şu anda 3 bakanımız orada, tüm milletvekillerimiz orada. Bakanlarımız orada tüm ekipleriyle hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik soruya Erdoğan, şu karşılığı verdi:

Her şeyden önce bu birlik, berberliğe gerçekten destek veren halkımız, vatandaşımız varken bir diğer taraftan da bunun gerek siyasi istismar vesilesi yapan, gerekse orada, ‘millet can derdinde bunlar ise mal derdinde’ anlayışı ile ne yazık ki ‘acaba biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz, nasıl bir imkân devşiririz’ bunun için de bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Hele hele sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca... Örneğin, ‘20 yıldır bu hükûmet depreme yönelik ne yapmış?’ diyecek kadar. Depremi durdurma şansınız var mı? Böyle bir imkân zaten söz konusu değil. Bunu dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkenin yapması mümkün değil.

Erdoğan, başbakanlığı döneminde ve sonrasında meydana gelen depremler olduğunu hatırlatarak “Bunlardan bir tanesi Bingöl depremidir. Bingöl depreminde biz anında deprem bölgesine gittik, dâhil olduk ve orada âdeta Bingöl’ü yeniden inşa ettik. Van depremi -Türkiye’nin Erzincan depreminden sonraki belki Erzincan depreminden daha da büyük bir deprem- biz Van’ı yeniden inşa ettik. Van’ın merkezinden tutun Edremit’ine, Erciş’ine varıncaya kadar bütün oraları biz yeniden inşa etmek suretiyle sosyal donatı alanlarıyla bütün Vanlı kardeşlerimize yeni bir Van inşa ve ihya ederek hayat şartlarını düzenledik” diye konuştu.

Bingöl, Van, Soma, Sakarya’da yapılan çalışmaları hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

Burada da böyle bir depremle karşı karşıyayız. Şundan çok çok memnunum, artık kurumlarımız bu tür olaylar karşısında gerçekten çok ciddi yeteneklere sahip oldu. Umutların kesildiği yerlerden çok sayıda insanımız kurtarıldı. Tabii bu insanı gerçekten mutlu ediyor.

DÜNYA, LİBYA VE SURİYE'DE BAŞARILI BİR SINAV VEREMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Cezayir ile 5 asra dayanan dostluk bağlarının bulunduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu: Görüşmelerimizin askerî ticari kültürel boyutu vardı, tüm bunları görüşme fırsatı bulduk, savunma sanayi alanındaki iş birliklerimizi derinleştirme kararı aldık. Türk ve Cezayirli iş adamlarımızı yeni ortaklıklar ve istihdam oluşturmak için bu yatırımları teşvik ediyoruz.

Cezayir genelinde yeni vize merkezleri açarak Cezayirli kardeşlerimizin Türkiye’ye ziyaretini kolaylaştırıyoruz. 15 yaşından küçük ve 65 yaşından küçük umuma mahsus pasaport hamili Cezayir vatandaşlarına vizeyi ahiren kaldırdık.

Gerek göç yükü gerekse güvenlik noktasında Cezayir’in karşılaştığı sıkıntıların farkındayız. Biz başından beri Libya’da askeri müdahalelerle çözüm alınamayacağını söylüyoruz.

Cezayir’in Berlin sürecine ortak olmasından memnuniyet duyuyoruz. Libya’nın terör örgütlerinin ve savaş baronlarının sahası hâline gelmesine izin verilmemelidir. Uzlaşı ve barıştan yana olanları cezalandıran bir yaklaşım Libya’nın felaketi olacaktır. Maalesef uluslararası toplum ne Libya’da ne de Suriye başarılı bir sınav verememiştir.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ise ticaret hacminin en yakın zamanda 5 milyar dolara çıkarma kararı aldıklarını açıkladı.

ERDOĞAN'DAN MERKEL'E: HAFTER'İ ŞIMARTIYORSUNUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafter’in Libya’daki saldırıları ve İdlib’deki son duruma yönelik bir soru üzerine, cuma günü Almanya Şansölyesi Angela Merkel’le Berlin sürecini tekrar değerlendirme şansı bulduklarını ve Libya konusunu ele aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

Bir defa Hafter darbecidir. Darbeci Hafter’e niçin bu kadar omuz verdiklerini, destek verdiklerini ben Şansölye Merkel’e de söyledim. ‘Bakın’ dedim ‘şımartıyorsunuz’, kendisi de kabul ediyor. Şımarttığınız bu darbeci adam ne yazık ki Libya’da bir bölünmeye ve Libya’da sürekli olarak ateşkes ihlallerine neden oluyor. Hafter Moskova’dan kaçmıştır âdeta. Berlin’de gidip otelde gizlenmiştir. Hafter geçmişte de kendi yöneticilerine ihanet etmiş olan birisidir ve böyle birisinden hâlâ ateşkes noktasında merhamet beklemek mümkün değil.

"BİRLİKTE ÜRETİP BİRLİKTE ZENGİNLEŞELİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyaretinin ilk durağı olan Cezayir’de Türkiye-Cezayir İş Forumu’na katılarak bir konuşma yaptı. Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması için gerekli adımların süratle atılacağını belirten Erdoğan, “Türkiye için Kuzey Afrika başta olmak üzere tüm kıtayla kucaklaşmanın, ticari ve ekonomik çıkarın ötesinde bir anlamı vardır. Ülkemizin bu topraklara bakışı asla tek taraflı bir kazanç hevesinin ürünü değildir, olmamıştır. Biz birlikte üretmek, birlikte ilerlemek, birlikte zenginleşmek arzusundayız” dedi.