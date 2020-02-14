Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında, iki ülke arasında 13 anlaşma imzalanırken, Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Pakistan Başbakanı İmran Khan ile görüşme gerçekleştirmesinin yanı sıra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı’na katıldı.

Pakistan Başbakanı İmran Khan, Suriye sınırında yaşanan sorunlarda Türkiye’yi desteklediğini belirtirken, Türkiye’nin Kaşmir sorununa ve ekonomik sorunlara verdiği destekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.