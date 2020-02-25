Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8. Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Aliyev ile törenin ardından ikili görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev gerçekleştirdikleri görüşmede, ikili ilişkileri farklı boyutlarıyla ele almalarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası sorunlara ilişkin fikir alışverişinde bulundular.

Erdoğan’ın, katılacağı İşbirliği Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bakü temaslarında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.