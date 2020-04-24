Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Paylaşımında, çocuklarla olan fotoğraflarının bulunduğu bir videoya yer veren Erdoğan, çocuklara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk, bir çocuğun kalbinden daha geniş bir unvan yoktur” ifadeleriyle, şunları kaydetti: Savaşların, çatışmaların, açlık ve kıtlıkların ufkumuzu kararttığı bir dönemde dünyayı güzelleştiren yegâne şey, siz çocukların tebessümüdür. Sizler bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudusunuz. Siz çocuklar daha huzurlu, daha neşeli, daha adaletli, daha güzel bir dünyanın müjdecisi durumundasınız. Çünkü çocuk olmak, coşkulu olmak, dünyaya hep saf, temiz, duru gözlerle bakmak ve yarına o heyecanla yürümek demektir. Çocuk olmak yüreğindeki sınırsız, hesapsız sevgiye sıkı sıkıya sarılmak demektir. İnşallah sizler yarın birer sanatçı, politikacı, bilim adamı, öğretmen, mühendis, hukukçu, iş adamı veya başka konumlarda olacaksınız. İşte o zaman geriye kalan eksiklikleri giderecek, sizlerden sonra gelecek nesiller için daha adaletli, daha güzel bir dünyayı siz kuracaksınız. Ailenizle, öğretmenlerinizle, arkadaşlarınızla birlikte sizlere nice güzel bayramlar diliyorum.

BÜTÜN MİLLETİ KUCAKLADIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü’nde yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında, ilk Meclis’teki iradeye uygun bir şekilde hiç kimseyi dışlamadan, ayırmadan 83 milyonun tamamını kucakladıklarını belirterek, “Bugün de koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz mücadeleyi aynı azim, inanç ve umutla yürütüyoruz. Allah’ın izniyle bu musibetin üstesinden geleceğiz” dedi.