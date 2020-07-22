Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

CHP’nin bu hafta sonu gerçekleştireceği 37. Olağan Kurultayı için geri sayım sürüyor. Covid-19 salgını sebebiyle ertelenen kurultayın ‘sancılı’ geçmesi beklenirken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına genel başkan adayı olarak kimlerin çıkacağı da netleşmeye başladı. Mersin eski Milletvekili Aytuğ Atıcı adaylığını açıklayan ilk isim olurken daha önce kurultaya davet edilmediği için CHP’ye dava açan kurultay onur üyesi Prof. Tolga Yarman da kurultayda Genel Başkanlık için yarışacağını açıkladı. Bir süredir CHP kulislerinde ismi geçen sol çizgideki İlhan Cihaner de Kılıçdaroğlu’na rakip çıktı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘sağ açılım’ politikasından uzun süredir rahatsız olan parti içindeki sol blok, Cihaner’in aday olacağını duyurdu. ‘Gelecek İçin Biz’ Yürütme Kurulu Üyesi Örgütlenmeden Sorumlu Murat Akbaş, yaptığı açıklamada Parti Meclisi (PM)üyesi İlhan Cihaner'in Genel Başkanlığa aday olacağını söyledi. Genel Başkanlık için yarışacak CHP Kurultay Onur Üyesi Prof. Tolga Yarman, adaylığını yarın yapacağı basın toplantısı ile duyuracak. Yarman daha önce CHP onur üyelerinin kurultayda dışarıda bırakıldıkları gerekçesiyle, kurultayın durdurulması talebiyle Beykoz Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmuştu. CHP’de değişim isteyen Aytuğ Atıcı ise şu anda kadar birçok ilde CHP il teşkilatlarıyla bir araya gelerek delegelerden kurultayda destek istiyor. Öte yandan Muharrem İnce ve PM üyesi Haluk Pekşen ise adaylıktan vazgeçti.