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Fuat Oktay: Asıl gafiller onlardır
13.09.2020 - 19:14 | Son Güncelleme: 13.09.2020 - 19:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fuat Oktay: Gerginlik konusunda bizi suçlayanlar, Yunanistan’ın bugün Meis Adası’ndaki provakasyonunu göremezler. Çünkü onların gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, dilleri var gerçekleri söylemezler. İşte asıl gafiller onlardır.
Etiketler : meis adası,fuat oktay,yunanistan,
731622 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/731622.aspx
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