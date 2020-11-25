Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı 2021 Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde konuşan Çeviköz, Kapalı Maraş'ın açılmasını eleştirerek "Kıbrıs'ta yediğiniz haltları da anlatıyorum, dinleyin" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine AK Parti Plan Bütçe Komisyon üyeleri tepki gösterirken, karşılıklı bir süre atışma yaşandı. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Çeviköz'e "Sen bize anlatacağına git, Biden’a anlat, Biden seni bekliyor git" dedi. CHP'li Çeviköz ayrıca Türkiye'nin komşularının toprak bütünlüğüne saygı duymadığını da ileri sürdü. Kendisini eleştiren AK Partili vekillere yönelik ise Çeviköz, "parazit ve trol" ifadelerini kullandı. Haber Merkezi