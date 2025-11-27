Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma operasyonuyla suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşadiye ilçesinde 3 şüphelinin kaçak kazı yaptığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Operasyonda ele geçirilenler

Kazı alanında ve şüphelilerin araçlarında yapılan detaylı aramada 1 jeneratör, 1 elektrikli vinç, 1 hilti ve uçları, 1 akü, 1 yılan kamera, 2 kilogram kükürt, 5 kilogram betonamit ve çeşitli kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan C.Ç., E.Ç. ve M.K. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.



Tokatta kaçak kazı yapanlara operasyon! Jandarma suçüstü bastı

Jandarma ekiplerinin bölgede kaçak kazı ve kültür varlığı kaçakçılığına yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.

SEVDA KILIÇ

