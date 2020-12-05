Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Turgut Kıran'ın yakınları katıldı. Sosyal mesafe kuraları kapsamında kılınan cenaze namazı sonrası Turgut Kıran'ın naaşı Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran'ın cenaze namazına katıldı
05.12.2020 - 13:15 | Son Güncelleme: 05.12.2020 - 13:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran'ın cenaze namazına katıldı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
751150 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/751150.aspx
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