Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Meclis'te başlayan Bütçe Görüşmeleri'nde açıklamalarda bulundu.

Meclis kürsüsünden hükümete eleştirilerini sıralayan Kılıçdaroğlu, açıklamalarına devam ederken AK Parti sıralarından kendisine "Aday ol" çağrısı yapıldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ADAY OL' CÜMLESİNE CEVAP

Kılıçdaroğlu, AK Parti sıralarından gelen "Aday ol" cümlesine karşı açıklamalarını yarıda keserek cevap verdi. AK Parti sıralarına dönerek, "Hangi noktaya geldiniz? Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi" diyen Kılıçdaroğlu'na partisinden ve ittifak ortaklarından destek geldi.

BAHÇELİ: ÇOK MÜJDELİ BİR HABER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasına ilişkin açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli "Çok müjdeli bir konuşma oldu, zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı." dedi.