Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bu yıl, Cumhur İttifakı’nda kongreler ön plana çıkacak, muhalefette ise parti içi çekişmeler ve yeni partiler gündemde olacak. Koronavirüs salgını sebebiyle il ve ilçe kongreleri kesintiye uğrayan AK Parti bu yıl büyük kongresini yapacak. Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’de bu yıl kurultay yapacak. Hem AK Parti hem de MHP, partilerini 2023’e taşıyacak kadroları belirleyecek.

Millet İttifakı’nda ise yıl içerisinde parti içi çekişmelerin daha da artması öngörülüyor. Bu kapsamda, muhalefet partilerinde değişim rüzgârları esecek. Mustafa Sarıgül liderliğindeki Türkiye Değişim Partisi kuruluşunu tamamlarken, CHP içinde parti yönetimine muhalif ‘Memleket Hareketi’ başlatan Muharrem İnce’nin yeni bir parti kurması bekleniyor. Millet İttifakı’nın diğer ortağı İyi Parti’de ise kısa bir süre önce partiden ihraç edilen Ümit Özdağ’ın parti yönetimine yönelik açıklamalarının etkisinin süreceği değerlendiriliyor.

Hukuk ve ekonomi alanında yapılacak ‘reformlar’ da bu senenin en sıcak siyaset başlıklarından olacak. Fransa ve Yunanistan’ın kışkırtmaları sonucu gerilen AB ilişkilerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Türkiye, bu yıl yeni adımlar atacak. Bu konuda hükümetin AB’li yetkilerle temaslarını artırması bekleniyor.