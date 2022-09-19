Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifakı'nın ana bileşini olan AK Parti, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için çalışmalarına günden güne hız verdi. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde sahaya inen AK Parti'nin seçim yol haritası şekillendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 2023 yol haritasını 28 Ekim’de açıklayacak. Konuyla ilgili katıldığı özel bir televizyon programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bizim için 3 adım var. 28 Ekim'de Ankara Arena'da AK Parti Yol Haritası'nı Cumhurbaşkanımız aktaracak. Cumhur İttifakı, bu seçimlerde bir kere daha yüksek bir oy oranıyla iktidara gelmeye talip. Bizim bugünkü saha gözlemlerimiz, Cumhurbaşkanlığı'nda en yüksek oy oranını alabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

2023'E DOĞRU ŞEHİR BULUŞMALARI ADI ALTINDA YENİ BİR FORMAT

"Biz AK Parti siyasi hareketi, seçimden seçime sahaya çıkan bir hareket değiliz. Cumhurbaşkanımız teşkilatçılığa çok önem verdiği için aşağıdan gelen geri bildirimleri son derece önemsiyor. Biz sürekli sahada olan bir siyasi hareketiz. Çok yoğun bir Ramazan sonrasında Meclis'in kapanmasıyla yaz dönemini geride bıraktık. Arkadaşlarımız çok yoğun bir yaz temposunda milletimizle buluştular.'' diyen Kandemir, ''Şimdi bu çalışmaları artık seçime doğru şekillendirmeye başlıyoruz. Bizim için 3 adım var. Birincisi saha çalışmaları. 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları adıyla yeni bir formata büründürüyoruz. İllerde ve bütün ilçelerde çok yoğun bir saha çalışması yapıyorlar.'' şeklinde konuştu.

'HER HANEYE GİTMEK BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ'

Bizim açımızdan Genel Başkanımıza sunmak üzere sahanın nabzını şehir şehir aktarma gayreti içindeyiz. 81 ili biz bitirmiş olacağız, sonra 2. ve 3. turunu yapıyor olacağız. Bu şehirlerin nabzını tutmak adına çok değerli bizim açımızdan. Bu 1. aşaması. Türkiye'de 26 milyon hane var, her haneye gitmek, derdini dinlemek bizim birincil önceliğimiz. Bizim açımızdan her il her sokak her hane eşit derecede önemli.'' diyerek saha çalışmalarınına yönelik ipuçları veren Kandemir, ''Bütün vatandaşlarımızın yanına gitmek bizim önceliğimiz çünkü biz Türkiye'nin partisi olduğumuzu düşünen bir siyasi hareketiz.'' ifadelerini kullandı.

AK Partili Kandemir’in programdaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biz bütün vatandaşlarımızın beklentilerine uygun siyaset yaptığımızı düşünüyoruz. Ekonomi öncelikli başlıklardan bir tanesi. Bizim Cumhurbaşkanımızın siyaset yapma tarzı bu. Vatandaşın beklentilerine uygun siyaset üretmektir zaten AK Parti'nin tarzı. AK Parti, Türkiye'yi 21 yılda farklı bir noktaya taşıdı. AK Parti'nin bugün hala Türkiye'nin 1. partisi olmasının sebebi bu. Sahadan çok ciddi bir geri bildirim, o geri bildirimin bizim MYK'mızda gündem olmasıyla siyasetimi şekillendiriyor. İkinci aşamamız milletvekili arkadaşlarımızın performanslarının değerlendirilmesi, illerde varsa öne çıkan birisi bunların tespit edilmesi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AKTARACAK

Milletvekili arkadaşlarımız inanılmaz yüksek bir performansla gayret gösteriyorlar. O gayret yeni arkadaşlarımız takviye edilerek mutlaka devam edecek. İl il anketlerimizi de yapmaya devam ediyoruz. Bir yandan bunun da çalışmasını yürütüyoruz. Üçüncüsü Seçim propaganda dönemi... 28 Ekim'de Ankara Arena'da AK Parti Yol Haritası'nı Cumhurbaşkanımız aktaracak.

'TÜRKİYE'Yİ BAŞKA BİR LİGE TAŞIMAK SORUMLUĞUMUZ VAR'

Çok önemli bir seçime gidiyoruz. Cumhur İttifakı olarak seçimin öne alınmasıyla ilgili tartışma bizim gündemimizde yok. Muhalefet bunu defalarca gündeme getirdi. Sürekli bir tarih ifade ettiler, böyle bir gündemimiz yok. Haziran 2023'e de 9 ay kaldı, artık çalışmalara başlamanın da vakti geldi. Bu seçime mahsus, 2023'te cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Türkiye'nin adil bir ülke olarak masaya davet edilmesinin kıymetini görüyoruz. Biz yeni yüzyılımızda Türkiye'yi bambaşka bir lige taşımak sorumluluğumuz var.

ANA SLOGAN AÇIKLANMAYABİLİR

Ana slogan açıklanmazsa bile orada biz konuşmasının arasında bunları göreceğiz. 28 Ekim'de AK Parti nasıl bir Türkiye hayal ediyor, onları Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşmış olacak.

ANKET SONUÇLARI NEYE İŞARET EDİYOR?

Sayın Kılıçdaroğlu nerede yaptırıyor anketlerini onu bilmiyorum ama bunlar Kılıçdaroğlu'nun yeni iddiası değil. Kılıçdaroğlu her seçim öncesi benzer şeyleri söyledi, sandığa pek kalmadı, hep birlikte göreceğiz. Anketler üzerinden siyaset yapılmıyor, biz sahada siyaset yapıyoruz. Gerçeklik orada. Cumhur İttifakı bu seçimlerde bir kere daha yüksek bir oy oranıyla iktidara gelmeye talip. Bizim milleti kucaklamamız, yüreğimizdeki, aklımızdaki her şey şeffaf. Yaptıklarımız da ortada. Biz milletimizin karşısına çıkarken çok hazırlıklıyız. Tutarlılık çok önemli bir şey.

İnşallah milletimizin teveccühünden hareketle biz 2023 seçimlerinde girdiğimiz seçimler arasındaki en yüksek oyumuzu alacağız. Cumhurbaşkanlığı'nda en yüksek oyumuzu alacağız. Muhalefet ile Cumhur İttifakı'nın arasında bir fark var. Bir tane motivasyonları var; Erdoğan'ı devirmek. Cumhur İttifakı bir ilke ittifakı. Bütün bu yaptıklarımızın, kazanımlarımızın Türkiye'yi bambaşka bir ülke haline getirebileceğini, ülkemiz içerisindeki huzurun, tüm bunlardan bir sinerji üreterek yeni yüzyılında Türkiye'yi bambaşka bir yere taşıyacağımızı söylüyoruz."

6'LI MASA DEĞERLENDİRMESİ

O cephenin müthiş bir kafa karışıklığının olduğu çok açık zaten güven vermemesinin sebebi de o. Hiçbir konuda ortak düşünmüyorlar aslında, yeniden geri getirmeyi düşündükleri eski sisteme dair de bir sürü açık bırakmışlar. O kadar parçalı o kadar karmaşık malesef güven vermeyen bir masa ki karşı masa, bunu milletimiz görüyor fark ediyor zaten.

Türkiye'de siyaseti azıcık takip edenler böyle bir masanın umut vereceğini, Türkiye'yi bambaşka bir yere taşıyacağını düşünebilirler mi?

EYT DÜZENLEMESİ NE ZAMAN?

Bu çok teknik bir soru, Sayın Bakanımız çalışıyor, muhtemelen önümüzdeki günlerde kamuoyuna paylaşacaktır. Sayın Bakanımız konuyla ilgili kimler varsa onlarla istişare ederek bir yol haritası çıkarıyor. Ne EYT'nin dışında kalan milletimize bunun bedelini ödetmeliyiz ne de EYT'li arkadaşlarımıza haksızlık yapmalıyız. Bunun dengesi son derece önemli.

BAZI ÜRÜNLERDE ÖTV İNDİRİMİ

Sayın Bakanlarımız çalışıyorlar. Milletimizin beklentilerine uygun şekilde hareket edeceğiz. Gençlerin bir takım beklentileri var, özellikle bilgisayar ve elektronik alımlarla ilgili KDV alınmamasına ilişkin.

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