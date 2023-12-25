25 Aralık 2023 12:03 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 13:15

Yerel seçimler için geri sayıma geçildi. Cumhur İttifakı 59 ilde ortak edeceğini duyururken muhalefet kanadı Mayıs'taki genel seçimlere nazaran daha dağınık bir tablo sergiliyor.

İYİ Parti seçime tüm il ve ilçelerde kendi adayıyla gitme kararı alırken Mayıs'taki seçimlerde Kılıçdaroğlu'na destek veren HDP'nin devam partisi DEM, CHP ile yeniden yakınlaştı. Özel'le görüşen DEM Parti Eş Başkanları, iş birliği anlaşmasının kapalı kapılar yerine kamuoyu önünde gerçekleşmesi durumunda ittifaka açık olduklarını dile getirdi.

AHMET TÜRK MARDİN İÇİN YİNE ADAYLIK BAŞVURUSU YAPACAK

Siyasiler partiler seçime 3 ay gibi bir süre kala aday belirleme çalışmalarına yoğunlaşırken Ahmet Türk'ten dikkat çeken bir karar geldi. Türk, bir kez daha Mardin Büyükşehir Belediyesi için Kuzey Irak'taki hain saldırının ardından skandal açıklamalar nedeniyle tepkilerin odağındaki DEM Parti’ye yarın başvuru yapacak.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Ankara'da bulunan Türk'ün başvurusunu vekaleten avukatları yapacak.

Bir süredir Ankara'da olan Türk'ün DEM Parti ile adaylığı konusunda görüşmeler yürüttüğü, Türk'ün aday olmasının önünde yasal bir sorunun bulunmadığı ifade edildi.

2 KEZ GÖREVDEN ALINMIŞTI

2014 yılında Mardin’in ilk büyükşehir belediye başkanı seçilen Ahmet Türk'ün yerine, 2016’da vali Mustafa Yaman kayyım olarak atanmış, Türk görevden uzaklaştırılmıştı. Bir süre tutuklu kalan Ahmet Türk, daha sonra serbest bırakılmıştı.

2019 yerel seçimlerinde bir kez daha Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk’ün yerine yine vali Mustafa Yaman atanmıştı.