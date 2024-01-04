AK Parti, Büyükşehir adaylarının büyük bölümünü belirledi! 8. kattan gelecek haberi bekliyorlar

4 Ocak 2024 08:03 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 08:06

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - AK Parti, aday belirleme çalışmalarında sona geldi. Bu hafta mesaisinin büyük bir çoğunluğunu AK Parti Genel Merkezinde aday belirleme toplantıları ile geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başta büyükşehirler olmak üzere birçok ildeki adayı belirlediği öğrenildi. Önceki gün gece 23.00’e kadar aday tespit komisyonu ile hummalı bir çalışma yürüten Erdoğan, hafta boyunca bu çalışmalara devam edecek.

RANDEVUSUZ GİRİŞ YOK

Kısa süre içinde, parti yönetiminin adaylığı netleşen isimler arayarak, tebliğ edecekleri belirtiliyor. Bu nedenle, AK Parti’ye aday adaylığı için başvuran 7 bin isim genel merkezden gelecek telefona odaklandı. Birçok aday adayı yoğun bir kulis faaliyeti yürütürken, bu duruma karşı parti genel merkezi binasında bazı tedbirler alındı. Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Seçim İşleri Başkanlığı katına, randevusu olmayan hiç kimse çıkamıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında partinin sekizinci katında yürütülen aday tespit toplantıları da büyük gizlilik içinde yapılıyor. Bu kata da ziyaretçi girişi yasaklanmış durumda. Sadece, üst kurulda görev alan parti yöneticilerinin katıldığı toplantılar sırasında, Cumhurbaşkanı’nın anlık anketler yaptırdığı, ayrıca bir şehir üzerinde değerlendirme yapılırken, o şehirdeki kanaat önderleri veya başka isimlerle bire bir telefon görüşmesi yaptığı ifade ediliyor.

BEYANNAME ONAYA GİDİYOR

Öte yandan, AK Parti kampanya ekibi de beyanname yazımını büyük oranda tamamladı. Ekip son pürüzleri gidermek için sık sık bir araya geliyor. Beyannamenin 6 ya da 7 bölümden oluşacağı ve yaklaşık 200 sayfa olacağı kaydediliyor. Beyannamenin isminin ve ana temasının “Türkiye Yüzyılı için Gerçek Belediyecilik” olması bekleniyor. Beyannamede şehircilik ön plana çıkarılacak ve yaşanılabilir şehirler, sürdürülebilirler şehirler, değer üreten şehirler, güvenli şehirler, dirençli şehirler, benzersiz şehirler, akıllı şehirler, çevreci şehirler gibi kavramlar ön planda olacak. Şehirlerin kültürleri ele alınacak. AK Parti belediyeciliğini bir üst düzey aşamaya çıkarmak için içeriğinde birçok vaat yer alacak.

Şehirler gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkarılarak, insanın kültürel ve ekonomik üretkenliğinden kaynaklanan katma değerle güçlenen mekânlar hâline getirilecek. Hazırlanacak planlar uzun vadeli olacak. Şehirler için kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar geliştirilecek. Bunların yanı sıra son yıllarda artan başıboş sokak köpeği meselesi de beyannamede vaatler arasında yer alacak. Bu mesele en insancıl yollarla dünya ülkelerindeki örneklerine benzer bir şekilde çözülecek. Beyanname 10-11 Ocak gibi Erdoğan’ın onayına sunulacak.