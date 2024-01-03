Eski ittifak ortağından, Meral Akşener'e dikkat çeken ziyaret

3 Ocak 2024 20:36 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 23:08

Yerel seçime sayılı günler kala Millet İttifakı'nın eski ortaklarından Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener'i İYİ Parti genel merkezinde ziyaret etti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, görüşmede İsrail'in Gazze'deki katliamının ele alındığını belirterek, "Bu konuda neler yapılabileceği konuları üzerine duruldu. Bunun dışında bir başlığın olmadığını ifade edebilirim." dedi.

FOTOĞRAFLAR DİKKAT ÇEKTİ

Bir buçuk saat süren ziyaretten basına yansıyan fotoğraflarda samimi pozlar dikkat çekmişti. İYİ Parti Genel Merkezindeki görüşmeye İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da katıldı.

Gelecek Partisi yaklaşan seçimler için ittifak arayışını sürdürürüken henüz üç büyük şehirde adayını açıklamayan İYİ Parti'ye gerçekleştirilen bu ziyaret dikkat de çekti.

KILIÇDAROĞLU PİŞMANLIĞI BİR ARAYA GETİRDİ

Çünkü Akşener, İYİ Parti'nin yerel seçime bağımsız gireceğini söylemiş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek nedeniyle pişmanlığını dile getirmişti. Davutoğlu da geçtiğimiz günlerde aynı açıklamaları yapmış "Yaşananları gördükten sonra Kılıçdaroğlu'na destek vermezdim" ifadelerini kullanmıştı.

Davutoğlu bir açıklamasında da Cumhur İttifakı'nın adaylarını da desteleyebileceklerini söylemişti.